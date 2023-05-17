«Евровидение»-2023: как прошел конкурс без российских исполнителей

На днях исполняется 15 лет российской победе на «Евровидении». Дима Билан со второго захода исполнил мечту россиян и свою собственную. С тех пор отечественные музыканты безуспешно пытались повторить этот успех. Нынешнее «Евровидение» и вовсе прошло без нас. Почему россияне больше не выигрывали на знаменитом конкурсе? И как сказалось на «Евровидении» отсутствие наших музыкантов и зрителей?

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Нас не догонят

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Первым российским участником «Евровидения» был Филипп Киркоров, выступивший на конкурсе в 1995 году. Он тогда занял лишь 17 е место.

Его тогдашняя супруга Алла Пугачёва, попытавшаяся покорить «Евровидение» двумя годами позже, в 1997 году, показала не многим лучший результат. Со своей песней «Примадонна» она заняла лишь 15 е место.

Впервые завоевать награду «Евровидения» удалось 16-летней Алсу, занявшей на конкурсе в 2000 году аж второе место. Её песня Solo, исполненная на английском, была написана Эндрю Лэйном и Брендоном Барнсом, работавшим с Тиной Тёрнер, Дженнифер Лопез. Злые языки судачили, что серебро «Евровидения» обошлось папе Алсу в 200 тысяч долларов.

Два следующих конкурса прошли для России довольно бесславно – 11 е место у «Мумий тролля» и 10 е у «Премьер-министра».

В успех «Тату», отправившихся на конкурс в 2003 году, уже мало кто верил. Правда, скандальный дуэт к тому времени уже был известен далеко за пределами страны. Но многие опасались, что лесбийская тема не придётся по душе Европе, которая в ту пору ещё придерживалась традиционных ценностей. От «татушек» даже потребовали не целоваться и не обниматься прилюдно.

Вокальные способности дуэта тоже оставляли желать лучшего. На самом конкурсе они даже пару раз спели мимо нот. Но это не помешало «татушкам» занять третье место.

Уже тогда заговорили о том, что на «Евровидении» политика решает не меньше, чем музыка. Так, первое место досталось Турции, которая в ту пору как раз собиралась вступать в Евросоюз.

Именно поэтому, считают эксперты, в следующем году победа досталась пережившей оранжевую революцию Украине. 17-летняя Юлия Савичева, представлявшая нашу страну, смогла тогда занять лишь 11 е место. Правда, выступила выпускница «Фабрики звёзд» и в самом деле слабо, не оставив заметного следа в памяти публики. Как и другая «фабрикантка», Наталья Подольская, годом позже занявшая на «Евровидении» 15 е место.

Вернуть Россию в тройку лидеров удалось в 2006 году Диме Билану. Он занял второе место, уступив финской группе фриков Lordi.

Группа «Серебро», отправившаяся на конкурс в 2007 м, взяла третье место. Первое тогда досталось сербской певице Марии Шерифович. Сербия в тот год впервые выступала на «Евровидении» как отдельное государство. К тому же Мария считалась представительницей сексуального меньшинства. А к нему в Европе к этому времени уже относились с почтением. Словом, политика всё ощутимее захватывала позиции на песенном конкурсе.

Невозможное возможно

Победа Димы Билана в 2008 году стала чуть ли не национальным праздником для россиян.

Букмекеры прочили Диме победу ещё за пять дней до финала. Сказался и грамотный ход с привлечением на подтанцовку Евгения Плющенко – любимца европейской публики. Недаром появление Плющенко на арене было встречено бурей оваций.

Немалую роль сыграло и привлечение венгерского скрипача Эдвина Мартина. Именно благодаря ему Россия получила от Венгрии и Румынии самые высокие баллы.

Кроме того, по мнению ряда экспертов, отдавая победу Билану, Европа демонстрировала свою благосклонность только что избранному новому президенту России Дмитрию Медведеву.

Однако набиравшее обороты противостояние между Россией и Украиной на будущий год уже сказалось на результатах конкурса.

Несмотря на то, что нашу страну представляла украинская певица Анастасия Приходько с песней «Мамо», профессиональное жюри Украины не выставило российской участнице ни единого очка. И в результате подопечная Константина Меладзе заняла лишь 11 е место.

Следующие два года выдались для российских участников не менее провальными. 11 е место у Петра Налича и 15 е – у Алексея Воробьёва. Правда, и назвать их выступления успешными тоже было сложно.

Яркие же участники, даже несмотря на то, что прохладное отношение к России в Европе нарастало, своё брали. Так, в 2012 году серебро досталось самобытным «Бурановским бабушкам», а в 2015 м – Полине Гагариной. Правда, в тот год из-за сложной экономической и политической обстановки в конкурсе не участвовала Украина. Это немного снизило накал политических страстей на конкурсе.

Зато уже в следующем году эти страсти вспыхнули с новой силой. И в 2016 году победительницей была признана украинская певица Джамала с песней о депортации крымских татар «1944». Сергей Лазарев, также пытавший счастья, смог стать лишь третьим. При том, что по итогам зрительского голосования именно он получил максимальное количество голосов. Но профессиональное жюри единодушно выставило ему ноль баллов. Исключением стали лишь Армения и Сербия, подарившие ему пару баллов.

На следующий год Украина, принимавшая «Евровидение» у себя, вообще запретила российской участнице Юлии Самойловой – 27-летней певице с первой группой инвалидности – въезд в страну. Поводом послужило её выступление в Крыму несколько лет назад. Руководство Первого канала пообещало Юле, что она выступит на конкурсе в следующем году. И слово своё сдержало.

Правда, Юля не сумела даже пробиться в финал. С 2004 года, когда на «Евровидении» были введены полуфиналы, с Россией такое случилось впервые.

Многие поспешили объяснить провал Самойловой антироссийскими настроениями. Хотя и выступила Юля, в отличие от Лазарева, далеко не блестяще.

В 2020 году надежды россиян на победу разрушил коронавирус, из-за которого конкурс был отменён. Хотя российская группа Little Big имела реальные шансы завоевать первое место.

На следующий же год, к всеобщему удивлению, вместо Little Big решено было послать певицу Манижу. Выбор участницы от России тогда удивил многих. Критики отмечали, что песня Манижи абсолютно не выигрышная, а депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что выбор исполнительницы демонстрирует «унижение русской нации». Букмекеры прочили ей 15 е место. Но она умудрилась занять девятое.