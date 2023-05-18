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Елена Воробей призналась, что считала "Аншлаг" второсортным продуктом до работы в коллективе

Юмористка Елена Воробей в рамках шоу «Легенда» для RTVI призналась, что считала проект «Аншлаг» второсортным продуктом до того, как сама начала работать в коллективе.

Воробей назвала "Аншлаг" второсортным продуктом
© Газета.Ru

«Любой театральный артист и сейчас вам скажет, что это продукт второго сорта, и я так считала, до того момента, пока я сама не сделала этот шаг на эстраду и не поняла, какой это невероятный труд», — заверила Воробей.

Юмористка отметила, что до работы в «Аншлаге» считала номера второсортным продуктом, но высоко ценила отдельных участников шоу за их талант. По словам Воробей, комедианты «Аншлага» казались ей «очень интересными и уникальными, штучными».

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