Как прославилась единственная женщина в Comedy Club

Марине Кравец исполнилось 39 лет и она — главная и единственная женщина в юмористическом шоу Comedy Club. Сейчас она участвует во многих телепроектах в качестве ведущей, юмористки и певицы. На телевидении она появилась не из “ниоткуда” — перед тем, как построить свою карьеру, она прошла трудный путь.

В материале “Рамблера” — о том, как прославилась Марина Кравец, единственная женщина-резидент Comedy Club.

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Детство

Марина Кравец родилась в Санкт-Петербурге, который тогда назывался Ленинградом. Ее родители были далеки от шоу-бизнеса: отец работал слесарем, а мать — бухгалтером. Однако девочка с детства начала проявлять любовь к творчеству. В раннем возрасте она научилась петь и танцевать. Заметив это, родители наняли ей частных преподавателей по фортепиано и вокалу, так как в музыкальной школе не было мест. Позднее она сама научилась играть на гитаре.

Еще в школе Марина увлеклась КВН и вместе с подругой писала сценарии для номеров, а потом с ними же выступала на сцене. Это увлечение продолжилось в университете — Кравец училась на филологическом факультете СПбГУ. Получив диплом она не стала работать по специальности — с головой ушла в творчество.

КВН и связь с шоу-бизнесом

Во время учебы в университете будущая звезда участвовала в команде “Простофилы”, где она тоже была единственной девушкой. Команда даже попала в Премьер-лигу, но задержалась ненадолго: вскоре “Простофилы” распались. Кравец продолжала участвовать в других номерах команд и получила связи с шоу-бизнесом: снималась в клипах и была приглашенной вокалисткой в музыкальных группах.

После КВН она работала на радио — сначала на “Радио Рокс”, потом на “Маяке”, а вскоре ее пригласили на Comedy Радио.

Comedy Woman и Comedy Club

Свое участие на телевидении в качестве юмористки она начала с Comedy Woman, куда ее лично пригласила Наталья Еприкян. На сцене комедийного шоу она выступала под псевдонимом фрау Марта, но эта роль быстро ей наскучила. Звезду пригласили участвовать в Comedy Club, так как у нее уже был опыт работы в мужских коллективах. Сначала она была вокалисткой группы “Нестройband”, а потом стала самостоятельным резидентом.

Кадр из шоу Comedy Club