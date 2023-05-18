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76-й Каннский кинофестиваль: жюри критиков выносит вердикты

Ежедневно выходящий на Каннском фестивале журнал Screen International традиционно формирует свое жюри из аккредитованных в Каннах критиков. Последние годы Россию в этом жюри представлял известный критик Антон Долин (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов), теперь он сохранил свои позиции, но аккредитован от Латвии. Остальные рефери прибыли из Великобритании, Германии, Египта, США, Таиланда, Франции.

76-й Каннский кинофестиваль: жюри критиков выносит вердикты
© Российская Газета

Пока в поле зрения членов критического жюри попали два уже прошедших в конкурсе фильма, и если судить по их оценкам, фестиваль стартует очень вяло. С интересом ожидавшейся драме Хирокадзу Корээда "Монстр" выставлены в основном "двойки" ("посредственно"), хотя есть и три "тройки" ("хорошо") - общий балл 2,3. Это история о матери, крайне встревоженной странным поведением ее сына.

Еще хуже обстоят дела с французским фильмом Катрин Корсини "Возвращение" с Вирджини Ледуайен - ей достались "двойки", есть одна утешительная "тройка", но и одна "единица" ("совсем плохо"); итоговый балл - 2.00. Героиня фильма, женщина средних лет, нанимается в состоятельную парижскую семью. Ее обязанность - присмотреть за детьми, отправляющимися провести лето на Корсике. Для нее это еще и возможность вернуться со своими дочками Джессикой и Фарой на остров, который они покинули пятнадцать лет назад при трагических обстоятельствах…

Напомню, что вердикты этого критического жюри ровно ничего не значат для официальных итогов кинофестиваля, где судьбу призов решит жюри главного конкурса под председательством шведа Рубена Эстлунда. Как правило, их мнения кардинально расходятся, так что этот рейтинг журнала Screen International, хоть и служит поводом для яростных споров в кулуарах, но не может рассматриваться как прогноз будущих взлетов и провалов.

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