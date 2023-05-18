76-й Каннский кинофестиваль: жюри критиков выносит вердикты

Ежедневно выходящий на Каннском фестивале журнал Screen International традиционно формирует свое жюри из аккредитованных в Каннах критиков. Последние годы Россию в этом жюри представлял известный критик Антон Долин (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов), теперь он сохранил свои позиции, но аккредитован от Латвии. Остальные рефери прибыли из Великобритании, Германии, Египта, США, Таиланда, Франции.

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Пока в поле зрения членов критического жюри попали два уже прошедших в конкурсе фильма, и если судить по их оценкам, фестиваль стартует очень вяло. С интересом ожидавшейся драме Хирокадзу Корээда "Монстр" выставлены в основном "двойки" ("посредственно"), хотя есть и три "тройки" ("хорошо") - общий балл 2,3. Это история о матери, крайне встревоженной странным поведением ее сына.

Еще хуже обстоят дела с французским фильмом Катрин Корсини "Возвращение" с Вирджини Ледуайен - ей достались "двойки", есть одна утешительная "тройка", но и одна "единица" ("совсем плохо"); итоговый балл - 2.00. Героиня фильма, женщина средних лет, нанимается в состоятельную парижскую семью. Ее обязанность - присмотреть за детьми, отправляющимися провести лето на Корсике. Для нее это еще и возможность вернуться со своими дочками Джессикой и Фарой на остров, который они покинули пятнадцать лет назад при трагических обстоятельствах…