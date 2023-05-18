Дава Манукян примет участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае»
Популярный блогер и певец Давид Манукян решил бросить себе вызов и принять участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Рэпер поделился, чего он ждет от проекта.
«Хотелось бросить себе еще один вызов – пожить в пустыне без связи и телефона и посмотреть, на что я способен, а также попасть в новую компанию, пообщаться, попробовать найти друзей и завязать новые знакомства», – рассказал Дава.
Блогер отметил, что такие проекты его зажигают, потому что он любит пробовать новое, а эмоции, которые можно испытать в процессе, не купишь за деньги.
Помимо звезд в этом шоу будут и народные участники – жители разных регионов России. Их отправят в Эмираты, и кому-то из них предстоит «жариться» под солнцем в арабской пустыне, а кому-то выпадет шанс отдохнуть в дорогом отеле.
За право на роскошь им придется побороться, проходя тяжелые испытания на прочность. А того, кто сумеет дойти до финала и стать победителем, будет ждать приз – 10 миллионов рублей.