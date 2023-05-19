$80.04-0.7386.50-1.08

Леонид Слуцкий жестко ответил на шутку Галустяна в новом шоу юмориста

Заслуженный тренер России по футболу Леонид Слуцкий появится в скетч-шоу Михаила Галустяна "Галустян +" на ТНТ. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Слуцкий жестко ответил на шутку Галустяна в новом шоу
© Газета.Ru

Слуцкий станет гостем одного из персонажей программы - Жорика Вартанова. Вартанов в привычной мере будет задавать гостю неудобные вопросы, однако тренер осадит его.

"Если ты хотел позвать человека, чтобы напихать ему целый мешок за то, что он делает, мог бы просто пригласить своего парикмахера. Или таксиста, с которого этот пиджак снял", - говорит Слуцкий.

Также в новом выпуске появятся и другие персонажи Галустяна - Александр Родионович Бородач, коллектор-неудачник Валера и бортпроводник Первой Относительно Премиальной Авиакомпании.

28 апреля на телеканале ТНТ стартовало новое юмористическое шоу "Галустян+".

В рамках шоу Галустян и его звездные гости будут показывать скетчи на злободневные темы, при этом некоторые персонажи, по словам юмориста, будут "кочевать" из эпизода в эпизод.

Помимо полюбившихся россиянам культовых персонажей Галустяна вроде Бородача или Жорика Вартанова, зрителям покажут и новых юмористических героев.

Среди звездных гостей шоу "Галустян +" — Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Денис Дорохов, Дмитрий Масленников, Марина Федункив, Леонид Слуцкий, Дана Абызова, Михаил Стогниенко и многие другие.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий