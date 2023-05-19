Леонид Слуцкий жестко ответил на шутку Галустяна в новом шоу юмориста
Заслуженный тренер России по футболу Леонид Слуцкий появится в скетч-шоу Михаила Галустяна "Галустян +" на ТНТ. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".
Слуцкий станет гостем одного из персонажей программы - Жорика Вартанова. Вартанов в привычной мере будет задавать гостю неудобные вопросы, однако тренер осадит его.
"Если ты хотел позвать человека, чтобы напихать ему целый мешок за то, что он делает, мог бы просто пригласить своего парикмахера. Или таксиста, с которого этот пиджак снял", - говорит Слуцкий.
Также в новом выпуске появятся и другие персонажи Галустяна - Александр Родионович Бородач, коллектор-неудачник Валера и бортпроводник Первой Относительно Премиальной Авиакомпании.
28 апреля на телеканале ТНТ стартовало новое юмористическое шоу "Галустян+".
В рамках шоу Галустян и его звездные гости будут показывать скетчи на злободневные темы, при этом некоторые персонажи, по словам юмориста, будут "кочевать" из эпизода в эпизод.
Помимо полюбившихся россиянам культовых персонажей Галустяна вроде Бородача или Жорика Вартанова, зрителям покажут и новых юмористических героев.
Среди звездных гостей шоу "Галустян +" — Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Денис Дорохов, Дмитрий Масленников, Марина Федункив, Леонид Слуцкий, Дана Абызова, Михаил Стогниенко и многие другие.