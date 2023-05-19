Участница шоу «Пацанки» рассказала о своем страшном диагнозе

Стало известно о серьёзном заболевании участницы шоу «Пацанки» Натальи Гончаровой. Звезда третьего сезона скандального телепроекта готовилась к липосакции, чтобы скорректировать фигуру, а в результате узнала про онкологическое заболевание.

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Гончарова говорит, что ей надо было собрать все медицинские анализы. В ходе обследования у неё выявили рак щитовидной железы на первой стадии.

По словам участницы «Пацанок», биопсия показала не лучшие результаты, но она всё сделала вовремя.

"У меня рак щитовидной железы. Это не будет пост о грустном, потому что я чётко знаю свой дальнейший сценарий жизни. Начальная стадия - это не страшно", - уверяет Гончарова.

Сейчас девушка в стрессе, она под наблюдением у врачей и будет под ним на протяжении всей жизни.

Наталья Гончарова готовится к операции по удалению доли или всей щитовидной железы. На протяжении всей жизни ей придётся наблюдаться, обследоваться.

"Страшно психологически? Да! Морально сложно? Да", - признала девушка.

Но она не собирается опускать руки и уверена, что впереди самое лучшее.

Известно, что операцию Наталья Гончарова будет делать в Минске, т.к. очередь в Санкт-Петербурге – её родном городе – очень большая.