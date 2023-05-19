Кому предназначался главный хит Аллегровой

О секс-символах постсоветской России и ее зарождающегося шоу-бизнеса сняли полнометражный документальный фильм. Журналисты первого музыкального телеканала узнали, кому предназначался главный хит Ирины Аллегровой и как Алла Пугачева ладила с Машей Распутиной.

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На телеканале «МУЗ-ТВ» выйдет новое документальное расследование, которое будет посвящено певицам, совершившим сексуальную революцию в шоу-бизнесе. Как им жилось «без комплексов» в постсоветском пространстве? И какую цену девушкам пришлось заплатить за свою смелость?

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Ирина Аллегрова, Маша Распутина, Ирина Салтыкова, группа «Комбинация» — чувственные, страстные, шальные императрицы первыми задали тренд на откровенность! Как они зарабатывали на жизнь до того, как стали известными? Чем занимаются сегодня главные бунтарки 90-х? И почему они не любят вспоминать о своих провокационных выходках?

В начале 90-х сибирячка Аллочка, выступавшая в местном клубе перед односельчанами, превратилась в самую неистовую певицу постсоветского периода — Машу Распутину. Мини-юбки, колготки в сетку, и откровенное поведение на сцене. Лихой Распутинский образ был сногсшибательным и врезался в память зрителям.

Корреспонденты главного музыкального телеканала страны встретились с Машей. Распутина живет в роскошном особняке, если и выступает, то исключительно ради собственного удовольствия. Певица увлекается йогой, медитирует и очень не любит, когда ей припоминают былые выкрутасы и называют секс-символом.

Маша Распутина:

«Ну какой же я секс символ-то, ребята? То, что я обнажала свои красивые ноги, носила короткие юбки — так это красиво, просто я обладаю вкусом. Сейчас я занимаюсь философией йоги. Произошло прозрение, вдруг, я увидела истину. Как будто с небес посыпалась правда».

Продюсер Бари Алибасов вспомнил в эксклюзивном интервью МУЗ-ТВ, как относились к Маше её коллеги по звёздному цеху.

Бари Алибасов:

«Её не любили все артистки и не переваривали, прям все. При всей моей любви к Алле Пугачевой, когда мы заговаривали о Маше Распутиной, всегда было какое-то пренебрежительное отношение к Маше».

Также одной из главных героинь нового фильма МУЗ-ТВ стала яркая звезда 90-х, императрица российского шоу-бизнеса — Ирина Аллегрова. Именно она одной из первых на эстраде начала снимать провокационные клипы, и выступать в ярких образах «бабы-стервы», «шальной императрицы», которым нужно было соответствовать. Подобный репертуар подходил далеко не всем исполнительницам того времени. Поэт песенник Симон Осиашвили вспоминает: песню «Бабы-стервы» — визитную карточку Аллегровой, он изначально отдал другой певице.

Симон Осиашвили:

«Решил показать песню Наде Бабкиной, которая казалась мне лихой, отвязной певицей. Вот, я ей позвонил и спел по телефону. Она говорит: “Ой, как хорошо, как интересно, как остро, вот, давай-давай.” А потом, через некоторое время, мне звонит и говорит: “Ты знаешь, Симон, я вышла на концерте с ней, и зрители как-то её не поняли”. Такого резонанса не возникло в исполнении Нади Бабкиной, она мне честно в этом призналась, говорит: “Можешь спокойно предлагать этот текст кому-нибудь другому”».

Эти и многие другие эксклюзивные подробности 20 мая в 16:00 в новом документальном фильме МУЗ-ТВ «Шальные императрицы шоубиза».