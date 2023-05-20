Названы имена полуфиналистов 11-го сезона шоу "Голос"

В прямом эфире Первого канала объявлены полуфиналисты 11-го сезона вокального проекта «Голос». В четвертьфинале выступили 12 участников из команд Владимира Преснякова, Полины Гагариной, Басты и Антона Беляева.
Кроме процентов от наставников на последних этапах состязания учитываются мнения телезрителей. Наиболее высоко зрители оценили выступление Виктории Соломахиной из команды Гагариной с песней Нюши «Выше», отдав ей более 70% голосов. От своей наставницы Соломахина получила только 30%.
Также в полуфинал прошли Надежда Проскурина (команда Гагариной), Павел Зибров и Людмила Серебрякова (команда Басты), Эльмира Диваева и Маргарита Багдасарян (команда Преснякова), Ирина Сыщикова и Николай Щерба (команда Беляева).
11-й сезон телешоу «Голос» транслируется на Первом канале с 3 марта 2023 года. На этапе прослушиваний в этом сезоне впервые была реализована кнопка «Заблокировать», которая использовалась в американской версии проекта. Эта кнопка позволяет заблокировать другого наставника, чтобы он не забрал понравившегося участника в свою команду.