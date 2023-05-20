Названы имена полуфиналистов 11-го сезона шоу "Голос"

В прямом эфире Первого канала объявлены полуфиналисты 11-го сезона вокального проекта «Голос». В четвертьфинале выступили 12 участников из команд Владимира Преснякова, Полины Гагариной, Басты и Антона Беляева.

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Кроме процентов от наставников на последних этапах состязания учитываются мнения телезрителей. Наиболее высоко зрители оценили выступление Виктории Соломахиной из команды Гагариной с песней Нюши «Выше», отдав ей более 70% голосов. От своей наставницы Соломахина получила только 30%.

Также в полуфинал прошли Надежда Проскурина (команда Гагариной), Павел Зибров и Людмила Серебрякова (команда Басты), Эльмира Диваева и Маргарита Багдасарян (команда Преснякова), Ирина Сыщикова и Николай Щерба (команда Беляева).