Серябкину взбесило отношение Мусагалиева к участникам «Музыкальной интуиции»

Певица вышла из себя, так как, по ее мнению, он сбивал с толку участников и предвзято к ним относился. За команду Серябкиной выступали актриса Мария Кравченко и комик Айдар Гараев. В противоположной команде находились певица Кети Топурия, юморист Денис Дорохов и участница «Comedy Баттл» Зоя Яровицына.