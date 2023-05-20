Серябкину взбесило отношение Мусагалиева к участникам «Музыкальной интуиции»

Серябкину взбесило предвзятое отношение Мусагалиева к участникам «Музыкальной интуиции»
Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина возмутилась поведением ведущего шоу «Музыкальная интуиция» Азамата Мусагалиева. Об этом сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.
Певица вышла из себя, так как, по ее мнению, он сбивал с толку участников и предвзято к ним относился. За команду Серябкиной выступали актриса Мария Кравченко и комик Айдар Гараев. В противоположной команде находились певица Кети Топурия, юморист Денис Дорохов и участница «Comedy Баттл» Зоя Яровицына.
Согласно правилам программы «Музыкальная интуиция», участники делятся на две команды и пытаются отличить профессиональных вокалистов от любителей. Чтобы распознать самозванцев, у участников есть четыре раунда.