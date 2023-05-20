Серябкина раскритиковала ведущего "Музыкальной интуиции"

Серябкина рассказала пресс-службе, что ведущий относится к участникам предвзято, а во время выступления сбивает их с толку. Вместе с Ольгой Серябкиной в одной команде были Айдар Гараев и Мария Кравченко. В команде соперников участвовали Денис Дорохов, Зоя Яровицына и Кети Топурия.