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Ольга Серябкина раскритиковала ведущего "Музыкальной интуиции"

Певица Ольга Серябкина раскритиковала поведение ведущего шоу "Музыкальная интуиция" Азамата Мусагалиева. Об этом сообщает РИА Новости.

Серябкина раскритиковала ведущего "Музыкальной интуиции"
© РИА Новости

Серябкина рассказала пресс-службе, что ведущий относится к участникам предвзято, а во время выступления сбивает их с толку. Вместе с Ольгой Серябкиной в одной команде были Айдар Гараев и Мария Кравченко. В команде соперников участвовали Денис Дорохов, Зоя Яровицына и Кети Топурия.

Азамат Мусагалиев проговорился о закрытии трех шоу на ТНТ

В рамках шоу две команды знаменитостей угадывают, кто из десяти других участников — профессиональный артист.

Ранее сообщалось, что Ольгу Серябкину осудили за открытую одежду в Дубае.

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