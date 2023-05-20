Ольга Серябкина раскритиковала ведущего "Музыкальной интуиции"
Певица Ольга Серябкина раскритиковала поведение ведущего шоу "Музыкальная интуиция" Азамата Мусагалиева. Об этом сообщает РИА Новости.
Серябкина рассказала пресс-службе, что ведущий относится к участникам предвзято, а во время выступления сбивает их с толку. Вместе с Ольгой Серябкиной в одной команде были Айдар Гараев и Мария Кравченко. В команде соперников участвовали Денис Дорохов, Зоя Яровицына и Кети Топурия.
В рамках шоу две команды знаменитостей угадывают, кто из десяти других участников — профессиональный артист.
Ранее сообщалось, что Ольгу Серябкину осудили за открытую одежду в Дубае.