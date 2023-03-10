Азамат Мусагалиев проговорился о закрытии трех шоу на ТНТ

"Я же на это все не рассчитывал, то есть этого могло и не быть. Мне говорят: «Будешь вести шоу «Музыкальная интуиция»?» Я такой: «Да, давайте. А что для этого надо?». «Да ничего особенного, выходишь, берешь микрофон, говоришь «Здрасьте», вот такие люди сидят»".