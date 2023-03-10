Азамат Мусагалиев проговорился о закрытии трех шоу на ТНТ

Телеведущий и комик Азамат Мусагалиев в интервью Басте в подкасте "Вопрос ребром" проговорился о закрытии трех шоу на ТНТ.
Во всех шоу, которые уходят из эфира, шоумен был ведущим. Речь идет о программах "Музыкальная интуиция", "Я тебе не верю" и "Где логика?".
По словам Мусагалиева, он не расстроился, узнав о закрытии проектов. К случившемуся комик старается относиться философски:
"Я же на это все не рассчитывал, то есть этого могло и не быть. Мне говорят: «Будешь вести шоу «Музыкальная интуиция»?» Я такой: «Да, давайте. А что для этого надо?». «Да ничего особенного, выходишь, берешь микрофон, говоришь «Здрасьте», вот такие люди сидят»".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что юмористка Варвара Щербакова рассказала о скрытой конкуренции участниц шоу на ТНТ.