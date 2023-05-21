Караулова ответила на критику зрителей после замены Диброва

Юлианна Караулова ответила на критику зрителей после замены Дмитрия Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Зрительская аудитория Первого канала подвергла критике исполнительницу Караулову Юлианну после ее дебютного выпуска в роли ведущей интеллектуальной программы.
Популярная российская телепередача «Кто хочет стать миллионером» вернулась в эфир Первого канала несколько недель назад. Постоянного ведущего Диброва Дмитрия заменила поп-певица Караулова Юлианна, которой, как обратила внимание аудитория, не хватает телевизионного опыта. Об этом проинформировало издание «Газета экспресс».
Следует отметить, что исполнительницу как коллеги, так и зрители, довольно холодно приняли. Невзирая на трудности, девушка не растратила надежды все-таки полюбиться публике. В свежем интервью журналистам она обратил внимание на то, что некоторые негативные комментарии в самом деле обоснованны.
«То, что женщина, тем более певица, стала ведущей интеллектуальной передачи, у многих могло вызывать вопросы. Конечно я готовилась, в том числе смотрела ранние выпуски программы с Дмитрием Дибровым, а также зарубежные выпуски этой передачи. Узнала, что за границей эту программу часто ведут женщины», — с улыбкой прокомментировала Караулова.