Караулова ответила на критику зрителей после замены Диброва

«То, что женщина, тем более певица, стала ведущей интеллектуальной передачи, у многих могло вызывать вопросы. Конечно я готовилась, в том числе смотрела ранние выпуски программы с Дмитрием Дибровым, а также зарубежные выпуски этой передачи. Узнала, что за границей эту программу часто ведут женщины», — с улыбкой прокомментировала Караулова.