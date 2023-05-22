В сети выйдет новое шоу «Клиника счастья. Реалити»

Онлайн-кинотеатр KION запустит новое шоу под названием «Клиника счастья. Реалити», для участия в котором будут выбираться семейные пары со всей России.

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Как сообщает пресс-служба онлайн-сервиса, участвовать в проекте смогут супруги со сложностями в отношениях, прожившие в браке не меньше пяти лет.

Разобраться в проблемах семейной жизни участникам будет помогать группа экспертов, состоящая из медиков, сексологов и психологов. Вместе с ведущей Авророй специалисты тщательно изучат проблемы пар, физическое и психологическое состояние каждого героя, после чего дадут рекомендации и назначат комплексную терапию. Зрители шоу, в свою очередь, смогут попробовать решить свои персональные проблемы, основываясь на полученной информации.

Каждый выпуск будет посвящён историям двух пар разного возраста и социального положения.

Проект основан на комедийно-драматическом сериале «Клиника счастья», главную роль в котором исполняет Дарья Мороз.