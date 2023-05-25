Бледанс высказалась об участии Погребняк в "Новых звездах в Африке"
Телеведущая Эвелина Бледанс высказалась об участии бизнесвумен Марии Погребняк в шоу «Новые звезды в Африке».
По ее словам, модель приставала к мужчинам во время проекта.
Знаменитость считает, что супруга футболиста Павла Погребняка на самом деле сильный человек. Она не сворачивает со своего пути и бьется до последнего.
«Как она подкатывает к игрокам-мужчинам (а это смотрится именно так, будто она по-женски их "окучивает"), я бы так не смогла. И ведь отказов не боится», — цитирует ее «Леди Mail.ru».
Бледанс рассказала, что они с Погребняк общались еще до участия в проекте. Ведущая приглашала ее на день рождения своего сына Семена, который родился с синдромом Дауна.