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Бледанс высказалась об участии Погребняк в "Новых звездах в Африке"

Телеведущая Эвелина Бледанс высказалась об участии бизнесвумен Марии Погребняк в шоу «Новые звезды в Африке».

Бледанс высказалась об участии Погребняк в "Новых звездах в Африке"
© Слово и Дело

По ее словам, модель приставала к мужчинам во время проекта.

Знаменитость считает, что супруга футболиста Павла Погребняка на самом деле сильный человек. Она не сворачивает со своего пути и бьется до последнего.

«Как она подкатывает к игрокам-мужчинам (а это смотрится именно так, будто она по-женски их "окучивает"), я бы так не смогла. И ведь отказов не боится», — цитирует ее «Леди Mail.ru».

Бледанс рассказала, что они с Погребняк общались еще до участия в проекте. Ведущая приглашала ее на день рождения своего сына Семена, который родился с синдромом Дауна.

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