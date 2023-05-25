$79.97-0.2086.20-0.35

Участники ABBA не намерены выступать на "Евровидении-2024"

Участники музыкального коллектива ABBA заявили, что не намерены выступать на песенном конкурсе "Евровидение" у себя на родине в Швеции в 2024 году. Об этом пишет The Guardian.

Участники ABBA не намерены выступать на "Евровидении-2024"
© Газета.Ru

Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон отказались выступать на конкурсе несмотря на то, что Швеция проведет "Евровидение" в 50-ю годовщину победы группы.

По словам Андерсона, группа "ни за что" не выступит и даже не появится на вокальном конкурсе.

"Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" - это значит "нет ", - заявил он.

Ульвеус добавил: "Мы можем отпраздновать 50-летие победы ABBA, не выходя на сцену".

Ранее поклонники "Евровидения" обвинили Европейский вещательный союз в подтасовке результатов из-за грядущего 50-летия со дня победы шведской группы ABBA в 2024 году. Они подозревают, что победа Лорин удачно позволила Швеции стать организатором будущего конкурса в знаменательную дату.

Группа ABBA участвовала в "Евровидении" в 1974 году с песней Waterloo, что обеспечило ей мировую славу. В 2024 году будет 50 лет со дня победы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий