Участники ABBA не намерены выступать на "Евровидении-2024"

Участники музыкального коллектива ABBA заявили, что не намерены выступать на песенном конкурсе "Евровидение" у себя на родине в Швеции в 2024 году. Об этом пишет The Guardian.
Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон отказались выступать на конкурсе несмотря на то, что Швеция проведет "Евровидение" в 50-ю годовщину победы группы.
По словам Андерсона, группа "ни за что" не выступит и даже не появится на вокальном конкурсе.
"Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" - это значит "нет ", - заявил он.
Ульвеус добавил: "Мы можем отпраздновать 50-летие победы ABBA, не выходя на сцену".
Ранее поклонники "Евровидения" обвинили Европейский вещательный союз в подтасовке результатов из-за грядущего 50-летия со дня победы шведской группы ABBA в 2024 году. Они подозревают, что победа Лорин удачно позволила Швеции стать организатором будущего конкурса в знаменательную дату.
Группа ABBA участвовала в "Евровидении" в 1974 году с песней Waterloo, что обеспечило ей мировую славу. В 2024 году будет 50 лет со дня победы.