«Игра» породнилась с КВН: что из этого получится?

Канал ТНТ, пообещавший зрителям в текущем сезоне множество новых проектов, держит слово: анонсирует и выпускает в эфир одну передачу за другой. На подходе аналог юмористического шоу «Игра», в котором коман­ды шутников из разных городов России будут соревноваться за призовой фонд в размере 10 миллионов руб­лей. К каждой команде прикрепят звездного наставника. А в целом производством проекта займется творческое объединение «Александр Масляков и компания» («АМиК»), которое снимает КВН для Первого канала. На ТНТ уже подтвердили: с компанией «АМиК» подписано соглашение о совместной работе над развлекательным контентом. То есть «АМиК» еще и не одно шоу подготовит для своих новых партнеров!

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Пикантность ситуации в том, что в 2021 году Масляков в штыки воспринял «Игру», запущенную в эфир с легкой руки Comedy Club Production. Александр Васильевич счел, что формат передачи - точная копия КВН: «Эти, с позволения сказать, игроки не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет». Однако создатели шоу ничуть не испугались гнева Александра Васильевича. Они беспечно радовались, что рейтинги сразу взметнулись в недосягаемую высь и не падали. Например, в аудитории от 14 до 44 лет доля проекта достигала 20%. Это очень серьезный показатель и гарантия бесперебойного притока рекламодателей. И вдруг «Газпром-Медиа», которому принадлежит ТНТ, объявил о том, что съемки проекта приостанавливаются на неопределенный срок. Официальная причина - возросшая заболеваемость ковидом в Москве и Московской области. А поскольку в шоу участвует слишком много людей, то вот временно закрываем лавочку по санитарным соображениям.

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Никто в это объяснение не поверил. И в прессе писали, что просто Александр Васильевич пожаловался на нечестную «Игру» аж в администрацию президента. Оттуда на ТНТ поступил совет «договариваться» с Масляковым, который, кстати, позже признался, что действительно «состоялась пара телефонных разговоров», в которых он «призывал разобраться». И вот через два года после скандала выясняется, что ТНТ и Александр Васильевич не только помирились, но и договорились о сотрудничестве. Взаимовыгодном! Для телеканала - это возможность вернуть в сетку рейтинговый проект и получить еще какие-нибудь интересные шоу, а для «АМиК» - расширение линейки собственных программ. До этого компания занималась только КВН.