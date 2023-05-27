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1 час назад

Стали известны имена финалистов 11 сезона шоу «Голос» на Первом канале

Слово и Дело

Полуфинал 11 сезона вокального проекта «Голос» состоялся на Первом канале. Стали известны имена участников, которые прошли в финал шоу. В этом сезоне судьбы конкурсантов решали не только наставники, но и зрители.

Стали известны имена финалистов 11 сезона шоу «Голос» на Первом канале
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Антон Беляев отдал 60% своих голосов Ирине Сыщиковой, за нее проголосовали и телезрители. Рэпер Баста и поклонники проекта проголосовали за выход в финал Людмилы Серебряковой. Певец Владимир Пресняков пропустил в финальную битву Эльмиру Диваеву, а Полина Гагарина — Викторию Соломахину, путь которой начался еще в 2014 году в детской версии шоу.

Итоги 11 сезона проекта «Голос» станут известны уже через неделю.

ТВ,Эльмира Диваева,Людмила Серебрякова,Антон Беляев,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Первый канал,
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