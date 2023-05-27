Стали известны имена финалистов 11 сезона шоу «Голос» на Первом канале

Полуфинал 11 сезона вокального проекта «Голос» состоялся на Первом канале . Стали известны имена участников, которые прошли в финал шоу. В этом сезоне судьбы конкурсантов решали не только наставники, но и зрители.

Антон Беляев отдал 60% своих голосов Ирине Сыщиковой, за нее проголосовали и телезрители. Рэпер Баста и поклонники проекта проголосовали за выход в финал Людмилы Серебряковой. Певец Владимир Пресняков пропустил в финальную битву Эльмиру Диваеву, а Полина Гагарина — Викторию Соломахину, путь которой начался еще в 2014 году в детской версии шоу.