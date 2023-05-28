Летучая рассказала о неудачной попытке устроиться в шоу "Вечерний Ургант"

Телеведущая Елена Летучая вспомнила о неудачной попытке устроиться на работу в шоу «Вечерний Ургант». В интервью на YouTube-канале блогера Надежды Стрелец она призналась, что направила резюме на вакансию продюсера по иностранным гостям. На тот момент Летучая работала в студии спецпроектов на Первом канале .

«Программа «Вечерний Ургант» только запускалась, она на 10-м этаже работала в «Останкино». Я побежала наверх и отнесла резюме — им тогда требовался продюсер. И меня не взяли, — поделилась Летучая. — Когда я уже стала большой звездой, в первый мой приход к Ване Урганту он достал мое резюме и сказал: «Мы причастны к тому, что вы стали звездой. Если бы мы вас взяли на «Вечернего Урганта», может быть, вы бы до сих пор у нас работали».