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Телеведущая Елена Летучая вспомнила, как на нее напали во время съемок шоу "Ревизорро"

На телеведущую Елену Летучую напали, когда она снимала выпуск программы "Ревизорро" в Салехарде. Хозяйка кафе угрожала убийством, рассказала Летучая в YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

Летучая вспомнила, как на нее напали во время съемок
© РИА Новости

Летучая проверяла кафе в Салехарде, и нетрезвая хозяйка заведения напала на нее, угрожая убить. Ведущая решила убежать:

"Скидываю каблуки и бегу в поле. Мимо проезжает "бобик" полиции".

Сотрудники узнали телеведущую, она села в полицейскую машину. Тем не менее, хозяйка нагнала Летучую и попыталась вытащить ее из машины.

Ведущая Елена Летучая рассказала о смертельно опасном случае из жизни

По словам телеведущей, она выбрала кафе для визита из-за новостей о нем в прессе. Сообщалось, что заведение выиграло все тендеры в городе, но там отравилась спортивная команда.

Ранее Елена Летучая высказалась о съемках без одежды.

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