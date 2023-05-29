Летучая призналась, что провоцировала скандалы в начале проекта

"Я хожу, проверяю. И вдруг я достаю из-под стола таз с мясом, а там уже мухи, вода, все загнило. Я достаю. Я в ужасе, спрашиваю: "Что это такое?" И я помню, они (повара) что-то рубят, даже не повернулись, и говорят: "Ой, девочка, что ты тут нам свое шоу устраиваешь? Все сожрут". И вот тогда я поняла, что это намеренное действие, это отношение к гостю. И из меня вырвалась эта Лена, которая жесткая, бескомпромиссная, принципиальная", -- рассказала ведущая.