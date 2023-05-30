Елена Летучая: "Блогерам не хватает кругозора"

Телеведущая Елена Летучая после длительного перерыва возвращается к зрителям сразу с двумя проектами. В апреле она запустила собственное шоу «Летучий надзор», а сегодня готовит к выходу на своем ютьюб-канале проект «Банальный вопрос», где вместе с экспертами блондинка будет разбираться в темах, волнующих зрителей — от трендов в моде до доступных путешествий. «Вечерняя Москва» пообщалась с телеведущей.

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— Елена, многие зрители помнят вас по телешоу «Ревизорро», ведущей которого вы были с 2014 по 2016 год. Этот образ до сих пор преследует вас?

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— Мне очень нравится, что этот образ строгой леди всегда со мной. Сдержанная одежда, красная губная помада, даже пучок на голове — все это придумано мной. Весь первый сезон шоу я снималась в собственной одежде, полностью контролируя свой образ. Я им горжусь, равно как и тем, что его копируют. Порой я могла быть безапелляционна, но это часть меня — не буду молчать, когда вижу обман. Многие до сих пор думают, что я всегда держу наготове чемоданчик и пару белых перчаток (с их помощью Елена проверяла чистоту в заведениях общепита и гостиницах. — «ВМ»). Меня это веселит и нисколько не раздражает.

— Если бы «Ревизорро» нагрянула к вам домой, то какую бы оценку поставила?

— Однозначно, наивысший балл! На самом деле я очень домашний человек, несмотря на образ карьеристки. Мне важно, чтобы дома было не только комфортно и чисто, но и эстетично — это все возможно благодаря усилиям помощницы по дому. Мало кто знает, но я очень люблю готовить. Для себя, для мужа и гостей — это создает дома невероятно уютную атмосферу.

— Рестораны Москвы сейчас выросли в качестве обслуживания? Случалось ли вернуться в заведение и понять, что работа не прошла даром?

— В какой-то момент я начала получать жалобы на рестораны, которые ранее были поощрены наклейкой проекта «Ревизорро» — а значит, прошли нашу проверку. Те, кто расслаблялся и переставал работать, лишался этой самой наклейки после повторного визита. Она переходила заведениям, которые смогли исправиться после первого посещения.

Что касается нынешней ситуации, то конъюнктура прежняя. Есть рестораторы, которые уважают себя и гостя, а есть их полные антиподы. В программе я в первую очередь учила гостей, как вести себя в случае нарушений и хамства со стороны ресторанов.

— Когда-то вы изменили свою жизнь, сменив профессию. Что бы вы посоветовали людям, которым работа не приносит радости? Сейчас вот многие бы сказали: «Время сложное, не до перемен».

— Это обыкновенные отговорки. Нужно находиться в настоящем, лучшего момента, чем сейчас, никогда не будет. Если потребность в смене работы действительно есть, надо действовать. Подходящего, идеального времени для того, чтобы жить, любить, заниматься любимым делом, не существует. Это время называется «сейчас». Перемены всех пугают, мне тоже было страшно. С учетом того, что меня никто не поддерживал в начинаниях — люди говорили, что на телевидении мне просто нечего делать.

— Вы недавно сказали, что девушки завышают требования к мужчинам, ожидания от них. Как видите гармоничный союз?

— В России существует некоторый перегиб в отношении того, что мужчина должен. «Должен» удивлять на первом свидании, заваливая цветами и подарками, «должен» впоследствии покупать машину — и тому подобное. В гармоничных отношениях оба партнера равны: как мужчина делает женщину счастливой, так и наоборот. Эта игра не должна идти в одни ворота.

Многие считают, что счастье бывает только с обеспеченным мужчиной. Это неправда. Если угодно, могут быть и рестораны, и цветы. Главное, чтобы желание порадовать девушку не исходило из чувства долга.

— Как ваш муж относится к плотному графику, которого вы придерживаетесь? Не «ревнует» к работе?

— Благодаря мужу мой график изменился: в нем появились выходные и поездки. Этот вопрос был единственным камнем преткновения в наших отношениях. И он решился с пользой для всех.

— Вы продюсируете проект «Лексикон» для детей и их родителей. Его задача — сохранение культуры русской речи. Почему это так важно?

— Очень важно сохранить русский язык, ведь это наш культурный код, который мы можем утратить. Многое приходит извне, порой заставляя нас забыть, кто мы такие, лишив опоры. Я люблю Россию с ее историей и культурой, невзирая на все перипетии. А проект «Лексикон» очень мною любим. Он важен, ведь дети должны знать свои корни. Особенно печально, что в эпоху провозглашенного равенства в мире происходит «отмена» русского языка и культуры.

— У многих кумиров молодежи, особенно у звезд интернета, заметна нехватка словарного запаса, кругозора. Что можно сделать, чтобы на это повлиять?

— Это одна из основных проблем молодежи и современного устройства медиа. Пример тех, кого привлекают легкие деньги, разрушителен — ведь такой образ жизни не предполагает саморазвития. Молодые блогеры, в том числе культивированные СМИ, и так отлично зарабатывают — зачем им развиваться? Этому они и учат свою аудиторию, которая рада подражать «идеалу», которого почти невозможно добиться. Все-таки ценность труда, образования и усилий, нужных для достижения реального успеха, должна закладываться в семье.

— Чем увлекаетесь в свободное от работы и семейных дел время? Какое кино смотрите, что предпочитаете из литературы?

— Люблю читать. Поняла, что оставила без внимания «Униженных и оскорбленных» Достоевского — восполняю этот пробел. А вообще в фаворитах Пелевин, Маркес, Булгаков, Кафка. Если говорить о кино, я без ума от космической фантастики, например, нравится фильм «Интерстеллар».

ДОСЬЕ

Елена Летучая родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле. Окончила Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Экономика», работала финансистом. В 2010 году окончила Школу телевидения «Останкино», сейчас преподает там. В 2014–2017 годах была ведущей и продюсером программы «Ревизорро», вела и другие телепередачи. Занимается благотворительностью. Снимается в рекламе и в кино.

Работала уборщицей

Елена не сразу стала суровым блюстителем чистоты и порядка. Работа уборщицей в папиной строительной лаборатории стала для нее первым занятием такого рода — там Летучая изучила всю «кухню» изнутри.

Дальневосточное детство

Родители Елены по профессии инженеры-строители. Когда девочке, рожденной в Ярославле, исполнилось 7 лет, семья в полном составе отправилась в Амурскую область на самую масштабную стройку Советского Союза — возведение Байкало-Амурской магистрали. В тех краях девушка провела юность и окончила институт.

Белый цвет

Несколько лет назад Летучая запустила свою линию одежды. Изначально — с целью реализации брендированной продукции для «Ревизорро». А после ухода из шоу Елена начала продавать в нем вещи, которые моделирует сама для себя. В 2018 году Летучая представила коллекцию одежды, созданную ею с дизайнером Ольгой Якубович. Для своей дебютной коллекции Летучая выбрала белый цвет.

Награды

В 2016 году Елена получила две статуэтки телевизионной премии ТЭФИ за шоу «Ревизорро».

Ведет личный дневник

Елена уже долгое время фиксирует все самые радостные моменты, которые с ней случались, в личном дневнике. Благодаря ему даже в самые хмурые дни девушка вспоминает, насколько она счастлива.

Греческая свадьба

Елена замужем за российским предпринимателем Юрием Анашенковым. В августе 2016 года пара сыграла свадьбу на острове Санторини. У Юрия двое детей от предыдущего брака, с которыми Елена отлично ладит.

«Летучий надзор»