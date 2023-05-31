Калайджян принял участие в шоу "Выжить в Дубае"

Утяшева уверила, что Калайджян проявит себя в программе «очень ярким образом». Ведущая отметила, что во время съемок шоу посмотрела на блогера с другой стороны.

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«Когда видишь человека в соцсетях, представляешь его с одной стороны. Но когда видишь его в испытаниях, раскрываются все его человеческие качества. Артем точно на своем месте в этой роли и проявит себя очень ярким образом. А еще его шутки… Не пропустите», — заявила гимнастка.

Артем Калайджян начал свой карьерный путь в команде КВН «Южнее некуда», но стал известен благодаря юмористическим роликам на YouTube. В 2012 году комик запустил интернет-сериал под названием «Непосредственно Каха». В 2020 году в прокате вышел одноименный фильм, где блогер выступил актером и сценаристом.