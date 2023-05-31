Зайцева рассказала о персональных вентиляторах за кулисами "Маскb"

Певица Мария Зайцева , бывшая солистка группы "#2Маши", в большом интервью Юлии Меньшовой рассказала о закулисье шоу "Маска". Певица принимала участие в прошлом сезоне, выступала в образе Анубиса, но, судя по всему, воспоминания свежи в ее памяти.

По словам артистки, в костюме было очень жарко. Из-за этого за кулисами ей даже выдавали персональный вентилятор, чтобы охладиться немного между выступлениями.

Также Зайцева подтвердила, что на шоу царит полная секретность. В частности, она подписывала специальный документ о неразглашении. А в маске во время шоу была не только она, ее помощники также скрывали лица. Также всех участников программы разводили по коридорам, чтобы никто ни с кем не встретился и случайно не раскрыл личность.