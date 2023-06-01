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Российский певец объяснил участие жены в «Доме-2»

Российский певец Алексей Кабанов объяснил участие жены Розалии Коноян в популярном реалити-шоу «Дом-2» ее желанием раскрутить свой бренд одежды. В интервью ведущей Алена, блин!» Алене Жигаловой артист рассказал, что прийти в проект его супруге предложил экс-участник «Дом-2» Евгений Руднев.

Российский певец объяснил участие жены в «Доме-2»
© Lenta.ru

«В какой-то момент Роза решила стать дизайнером, нашила одежды и начала думать, куда дать рекламы для ее раскрутки. На "наше счастье" появился Женя Руднев, который позвал ее в "Дом-2"», — вспомнил Кабанов.

Руднев, по словам певца, предложил его супруге изображать в реалити-шоу фиктивные отношения с ним.

Кабанов отметил, что был не рад предложению его жене участвовать в «Дом-2», но согласился. Однако после прихода Коноян в реалити-проект певец изменил свое решение и попросил ее отказаться от участия.

«Может, ревность у меня взыграла, начал смотреть их фиктивные отношения, и мне они не очень понравились. Я говорю: "Давай, завязывай", она позвонила продюсерам и сказала, что больше не хочет участвовать», — заключил он.

Розалия Коноян пришла в телепроект «Дом-2» в мае 2015 года, будучи замужем за Алексеем Кабановым, и пробыла его участницей один день. Тогда супруга певца заявляла, что к участию в реалити-шоу ее подтолкнула ревность. Она объяснила, что увидела в телефоне мужа сообщение от его поклонницы и решила отомстить.

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