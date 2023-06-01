$80.97-0.0386.58+0.08

Анна Делви запускает авторское шоу и готовит дебютный сингл

Популярность к девушке пришла после ее разоблачения.

Анна Делви запускает авторское шоу и готовит дебютный сингл
© Inc-News

Анна Делви (в миру Анна Сорокина) «прославилась» после разоблачения ее афер, в которых она представлялась богатой немецкой наследницей, и «кидала» своих американских партнеров на деньги.

В 2019 году она оказалась в тюрьме, но за годы ее пребывания за решеткой интерес к ней ничуть не упал. О ней писали СМИ, литераторы, сценаристы. Режиссеры снимали фильмы.

После выхода на свободу Делви была нарасхват в интервью, ток-шоу и так далее. А теперь Анна решила взять ситуацию в свои руки.

Бывшая мошенница анонсировала запуск The Anna Delvey Show (“Шоу Анны Делви”), гостями которого будут звезды кино и шоу-бизнеса.

По некоторым данным, уже есть договоренности Меган Фокс, Эмили Ратаковски и другими знаменитостями. Главной тематикой нового шоу Делви станет «Понятие добра и зла».

Помимо этого, Анна планирует выйти на сцену в качестве певицы. По слухам, автор «Звезды ломбарда» Джаред Гутштадт уже пишет для Делви первый сингл.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий