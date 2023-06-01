Анна Делви запускает авторское шоу и готовит дебютный сингл

Популярность к девушке пришла после ее разоблачения.

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Анна Делви (в миру Анна Сорокина) «прославилась» после разоблачения ее афер, в которых она представлялась богатой немецкой наследницей, и «кидала» своих американских партнеров на деньги.

В 2019 году она оказалась в тюрьме, но за годы ее пребывания за решеткой интерес к ней ничуть не упал. О ней писали СМИ, литераторы, сценаристы. Режиссеры снимали фильмы.

После выхода на свободу Делви была нарасхват в интервью, ток-шоу и так далее. А теперь Анна решила взять ситуацию в свои руки.

Бывшая мошенница анонсировала запуск The Anna Delvey Show (“Шоу Анны Делви”), гостями которого будут звезды кино и шоу-бизнеса.

По некоторым данным, уже есть договоренности Меган Фокс, Эмили Ратаковски и другими знаменитостями. Главной тематикой нового шоу Делви станет «Понятие добра и зла».