Анна Делви запускает авторское шоу и готовит дебютный сингл
Популярность к девушке пришла после ее разоблачения.
Анна Делви (в миру Анна Сорокина) «прославилась» после разоблачения ее афер, в которых она представлялась богатой немецкой наследницей, и «кидала» своих американских партнеров на деньги.
В 2019 году она оказалась в тюрьме, но за годы ее пребывания за решеткой интерес к ней ничуть не упал. О ней писали СМИ, литераторы, сценаристы. Режиссеры снимали фильмы.
После выхода на свободу Делви была нарасхват в интервью, ток-шоу и так далее. А теперь Анна решила взять ситуацию в свои руки.
Бывшая мошенница анонсировала запуск The Anna Delvey Show (“Шоу Анны Делви”), гостями которого будут звезды кино и шоу-бизнеса.
По некоторым данным, уже есть договоренности Меган Фокс, Эмили Ратаковски и другими знаменитостями. Главной тематикой нового шоу Делви станет «Понятие добра и зла».
Помимо этого, Анна планирует выйти на сцену в качестве певицы. По слухам, автор «Звезды ломбарда» Джаред Гутштадт уже пишет для Делви первый сингл.