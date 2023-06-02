Саша Черно вместе с мужем и сыном покинула «Дом−2»
Супруги возвращались на телепроект, чтобы сохранить свой брак.
Саша Черно и Иосиф Оганесян познакомились на телепроекте «Дом 2». Позже знаменитости поженились и у них родился сын Стефан.
После рождения ребенка Черно и Оганесян покинули реалити-шоу, однако им пришлось вернуться обратно. Саша жаловалась, что их брак висит на волоске.
И вот звезды были на проекте на протяжении чуть более полугода, и они теперь возвращаются домой. Об этом Черно рассказала в своем личном блоге.
«И мы счастливы! Спасибо „Дому 2“ за прекрасные семь месяцев. А нам пора в добрый путь», — отметила она.
К слову, телезрители упрекали Сашу не только в том, что она постоянно устраивает скандалы, но и в том, что ее ребенок ведет себя агрессивно и постоянно держит телефон в руках.
«Не так уж и часто он сидит в телефоне. В поездке и иногда дома, у него там игры. Ничего в этом плохого не вижу. Давайте вы будете заниматься своими детьми. Методы воспитания у всех разные», — заявлял Иосиф.