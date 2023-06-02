Саша Черно вместе с мужем и сыном покинула «Дом−2»

Супруги возвращались на телепроект, чтобы сохранить свой брак.

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Саша Черно и Иосиф Оганесян познакомились на телепроекте «Дом 2». Позже знаменитости поженились и у них родился сын Стефан.

После рождения ребенка Черно и Оганесян покинули реалити-шоу, однако им пришлось вернуться обратно. Саша жаловалась, что их брак висит на волоске.

И вот звезды были на проекте на протяжении чуть более полугода, и они теперь возвращаются домой. Об этом Черно рассказала в своем личном блоге.

«И мы счастливы! Спасибо „Дому 2“ за прекрасные семь месяцев. А нам пора в добрый путь», — отметила она.

К слову, телезрители упрекали Сашу не только в том, что она постоянно устраивает скандалы, но и в том, что ее ребенок ведет себя агрессивно и постоянно держит телефон в руках.