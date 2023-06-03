Объявлена победительница шоу "Голос"

Это был самый женственный и женский сезон главного вокального проекта страны.

И не только потому, что в его финал впервые за 10 лет вышли только девушки: Ирина Сыщикова из Батайска, Эльмира Диваева из Стерлитамака, Виктория Соломахина из Воронежа и Людмила Серебрякова из Москвы.

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Но и оттого, что изначально наставников "Голоса-11" больше впечатлили именно женские голоса. Ведь после первого этапа - "Слепые прослушивания" - они отобрали в проект 31 девушку и только 18 мужчин. При этом впервые за долгие годы в проект попал и семейный дуэт - Даниила и Юлии Брант. И еще одна примета сезона - в "Голосе-11" захотели участвовать представители 12 стран.

Трое приехали из Молдовы, до двое - из Беларуси и Узбекистана, по одному - из Армении, Украины, Кубы, Бразилии и США. Впрочем, американец был нам хорошо известен - это Джон Уоррен, в прошлом ведущий телепрограммы "Поедем, поедим". Жаль, наставники так и не повернулись к нему на этапе прослушиваний! И в финальную часть американец давно уже живущий в России, так и не попал. Как и украинка Екатерина Жукова, белоруска Анжелика Пушнова, молдаванин Игорь Липневич…

Тем жарче было сражение в финале. Первой его покинула 21-летняя Людмила Серебрякова, талантливая, характерная вокалистка, привольно чувствующая себя и в балладах, и рок-музыке. Но, пожалуй, не угадавшая со второй песней финала - "Мой первый день". Ведь в ней она не смогла показать весь свой отменный вокальный диапазон, темперамент и умение менять настроения, интонации, кураж.

Затем выбыла Ирина Сыщикова, тоже уже, по сути "готовая артистка" (есть такой термин у продюсеров) - обладающая и драматическим даром и очень красивым, низким, грудным голосом…

А победила в итоге 19-летняя Виктория Соломахина из Воронежа - представительница команды Полины Гагариной, набравшая после финального голосования телезрителей 56,8 процента голосов. И ставшая самой юной победительницей "Голоса" за все сезоны.