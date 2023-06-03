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Продюсер "Голоса" Аксюта заявил, что шоу никто не закрывает

Продюсер "Голоса" Юрий Аксюта опроверг слухи о закрытии вокального телепроекта. Его слова цитирует Первый канал.

Продюсер "Голоса" Аксюта заявил, что шоу никто не закрывает
© Газета.Ru

"Хочу проанонсировать и сказать нашим недоброжелателям - в интернете появились разного рода сведения о том, что якобы "Голос" закрывают, он куда-то уходит. Нет! "Голос" никто не закрывает. Более того, у нас сейчас начинаются кастинги на обычный "Голос", "Голос. Дети" и "Голос 60+", - отметил Аксюта.

Накануне финального эпизода 11-го сезона вокального конкурса в сети начала распространяться информация о том, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст решил закрыть "Голос" и запустить на канале другое шоу. Однако представители проекта не делали никаких заявлений по поводу его возможного ухода из эфира.

11-й сезон "Голоса" завершился на Первом канале 2 июня. Первое место в конкурсе заняла 19-летняя Виктория Соломахина — девушка уже приходила на детскую версию "Голоса" в 10-летнем возрасте, однако выбыла из проекта. В этот раз певица выступала в команде Полины Гагариной.

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