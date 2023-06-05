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Актер Игорь Ознобихин пошутил, что ему понадобился психолог после шоу "Звезды в Африке"

Актер Игорь Ознобихин признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что расстроился после ухода с проекта «Новые звезды в Африке».

Ознобихин пошутил, что ему понадобился психолог после шоу "Звезды в Африке"
© Газета.Ru

Ознобихин рассказал, что чувствует опустошение и недовольство. Артист отметил, что расстроился после своего проигрыша в шоу.

«И вроде только-только начало все забываться, я успокоился, а вы опять мне об этом напоминаете... Зачем? Я опять начинаю расстраиваться, и придется снова ходить к психологу (смеется)», — заявил актер.

Ознобихин отметил, что хотел победить на проекте, но не получилось. Сейчас он болеет за рэпера Александра Степанова, известного под псевдонимом ST.

«Звезды в Африке» — реалити-шоу, в котором знаменитости проверяют себя на прочность и проходят испытания в условиях дикой саванны. На проекте известные личности сталкиваются с голодом и дискомфортом. Ведущие шоу – Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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