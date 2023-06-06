«АиФ»: финал шоу «Голос» вызывал споры в сети

Одиннадцатый сезон шоу «Голос» вызвал недовольство у телезрителей. В социальных сетях пользователи высказывают свое разочарование результатами шоу, отмечая, что не все участники обладают выдающимся талантом голоса, пишет aif.ru.

Шоу «Голос» привлекает участников разных жанров музыки, от начинающих артистов до профессионалов. Судьи, известные музыканты и продюсеры, помогают развивать таланты конкурсантов, общаясь с ними и давая советы.

Отбор конкурсантов осуществляется на основе их голоса и таланта, так как на первом этапе критики и судьи оценивают выступления, не видя участников. Некоторые пользователи социальных сетей высказывают критику как в адрес новичка шоу, Антона Беляева с Владимиром Пресняковым, так и в адрес опытных участников, Басты и Полины Гагариной.