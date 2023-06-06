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«АиФ»: финал шоу «Голос» вызывал споры в сети

Одиннадцатый сезон шоу «Голос» вызвал недовольство у телезрителей. В социальных сетях пользователи высказывают свое разочарование результатами шоу, отмечая, что не все участники обладают выдающимся талантом голоса, пишет aif.ru.

«АиФ»: финал шоу «Голос» вызывал споры в сети
© Слово и Дело

Шоу «Голос» привлекает участников разных жанров музыки, от начинающих артистов до профессионалов. Судьи, известные музыканты и продюсеры, помогают развивать таланты конкурсантов, общаясь с ними и давая советы.

Отбор конкурсантов осуществляется на основе их голоса и таланта, так как на первом этапе критики и судьи оценивают выступления, не видя участников. Некоторые пользователи социальных сетей высказывают критику как в адрес новичка шоу, Антона Беляева с Владимиром Пресняковым, так и в адрес опытных участников, Басты и Полины Гагариной.

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