$81.25-0.0886.95-0.08

Наталия Медведева поделилась мнением о “дружбе” Натальи Бардо и Марии Погребняк

Финал шоу “Новые звезды в Африке” на канале ТНТ уже совсем близко, и в нем участвуют всего четыре участника: Мария Погребняк, Наталья Бардо, Александр Степанов (ST) и Денис Лебедев.

Медведева поделилась мнением о "дружбе" Бардо и Погребняк
© FBM.ru

Игорь Ознобихин покинул проект на последнем этапе перед полуфиналом. Каждый из участников стремится побороться за главный приз в предстоящем испытании, но необходимо решить, против кого отдать свой голос.

Мария Погребняк и ее команда все еще настроены на то, чтобы избавиться от Дениса Лебедева, единственного оставшегося соперника в шоу. Однако им нужно определиться, кого еще отправить в испытание на выбывание вместе с ним. Жена спортсмена считает, что эту роль должна исполнить Наталья Бардо, поскольку она проходила испытание всего лишь один раз. Однако ей жаль подвергать актрису такому стрессу. В своем лице она нашла настоящую подругу, но Наталья сама не считает, что у них дружба. Она заявила в личной беседе, что ведет свою игру.

Наталия Медведева, которая покинула проект, поделилась своим мнением о “дружбе” между блогером и актрисой. В своем личном блоге юмористка ответила на вопрос о том, не жалко ли ей Марию Погребняк, которая оказалась обманутой. .ее.

По словам Медведевой, после окончания съемок приключенческого проекта она не встречалась с Натальей Бардо ни разу. Мария Погребняк также высказывала свое мнение о поведении актрисы, признавая, что она была расстроена, когда поняла, что Наталья не играет честно по отношению к ней, в то время как жена спортсмена была искренней.

FBM.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители