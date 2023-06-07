Медведева поделилась мнением о "дружбе" Бардо и Погребняк

Финал шоу “Новые звезды в Африке” на канале ТНТ уже совсем близко, и в нем участвуют всего четыре участника: Мария Погребняк, Наталья Бардо, Александр Степанов (ST) и Денис Лебедев.

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Игорь Ознобихин покинул проект на последнем этапе перед полуфиналом. Каждый из участников стремится побороться за главный приз в предстоящем испытании, но необходимо решить, против кого отдать свой голос.

Мария Погребняк и ее команда все еще настроены на то, чтобы избавиться от Дениса Лебедева, единственного оставшегося соперника в шоу. Однако им нужно определиться, кого еще отправить в испытание на выбывание вместе с ним. Жена спортсмена считает, что эту роль должна исполнить Наталья Бардо, поскольку она проходила испытание всего лишь один раз. Однако ей жаль подвергать актрису такому стрессу. В своем лице она нашла настоящую подругу, но Наталья сама не считает, что у них дружба. Она заявила в личной беседе, что ведет свою игру.

Наталия Медведева, которая покинула проект, поделилась своим мнением о “дружбе” между блогером и актрисой. В своем личном блоге юмористка ответила на вопрос о том, не жалко ли ей Марию Погребняк, которая оказалась обманутой. .ее.