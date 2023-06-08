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Рэпер Баста стал героем первого выпуска шоу "Сессия" с Дмитрием Дибровым

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, принял участие в музыкально-психологическом шоу «Сессия». Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Баста стал героем первого выпуска шоу "Сессия" с Дибровым
© Газета.Ru

В передаче участниками программы станут музыканты. Приглашенные звезды будут делиться своими откровениями, переживаниями и деталями творческой жизни с ведущим Дмитрием Дибровым. В это время за кадром психотерапевт даст профессиональную оценку происходящему. В первом выпуске Баста расскажет о своем творчестве и исполнит песню «Реквием», которую писал более десяти лет.

Дибров сравнил шоу «Сессия» с триллером, от которого невозможно оторваться.

«Все участники проекта родились на сломе эпох. Беспощадная откровенность, с которой они воссоздают детали своей жизни, обескураживает. Такой температуры эмоций не достигало еще ни одно интернетное, а тем более телевизионное действо на русском языке», — заявил телеведущий.

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