Баста стал героем первого выпуска шоу "Сессия" с Дибровым

Рэпер Василий Вакуленко , известный под псевдонимом Баста, принял участие в музыкально-психологическом шоу «Сессия». Об этом сообщает издание «Лента.ру».

В передаче участниками программы станут музыканты. Приглашенные звезды будут делиться своими откровениями, переживаниями и деталями творческой жизни с ведущим Дмитрием Дибровым. В это время за кадром психотерапевт даст профессиональную оценку происходящему. В первом выпуске Баста расскажет о своем творчестве и исполнит песню «Реквием», которую писал более десяти лет.