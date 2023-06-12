Каким было первое вечернее шоу в России

Весной 2023 года россияне, больше года не смотревшие «Вечернего Урганта» на Первом канале, получили сразу две альтернативы давно полюбившейся программе. В апреле канал ТНТ представил «Шоу Воли» с комиком и телеведущим Павлом Волей, а через месяц в VK Video стартовало вечернее шоу «Кстати», где зрителей развлекают юмористы Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. В сети сразу же начали сравнивать их с «Вечерним Ургантом» — самой известной российской передачей этого жанра. Однако на самом деле лейт-найт-шоу появились в России задолго до того, как Иван Ургант начал вести свою программу. Первой такой передачей стала «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым. Что в ней было особенного и почему она просуществовала на РТР всего год — в материале «Ленты.ру».

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Лейт-найт по-русски

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В январе 1997 года у власти находился Борис Ельцин, сумевший, несмотря на многочисленные скандалы, за полгода до этого переизбраться на второй срок и остаться на посту главы государства. Россия едва отошла от первой чеченской кампании. В Афганистане гремела гражданская война, с Сараева год назад сняли осаду, длившуюся почти четыре года. Зарубежная пресса готовилась объявить о появлении на свет первого в мире клонированного млекопитающего — овцы Долли, а киноделы вовсю работали над самым кассовым блокбастером 90-х «Титаником».

На российском телевидении тем временем уже запустились развлекательные каналы «Муз-ТВ» и СТС, начала выходить культовая «О.С.П.-студия», а в новогоднюю ночь ОРТ (прежнее название Первого канала) показал вторую часть музыкального фильма «Старые песни о главном». На старый Новый год РТР (теперь уже «Россия 1») представил передачу в новом для отечественного телевидения жанре — вечернее шоу с довольно очевидным названием «Добрый вечер с Игорем Угольниковым».

Как и многие другие жанры на российском ТВ, вечерние шоу (они же лейт-найт-шоу — от английского late-night shows, то есть шоу, которые выходят в эфир поздно вечером) пришли с Запада. В США, где дружеские вечерние посиделки ведущего со звездными гостями считаются визитной карточкой телевидения, такие программы начали появляться в середине XX века. Именно там с форматом познакомился Игорь Угольников

Когда в 90-е ведущий был в Нью-Йорке, он ходил на крупные телеканалы NBC и CBS, где наблюдал за созданием вечерних шоу, в том числе программы Дэвида Леттермана — признанной звезды жанра. Вернувшись в Россию, Угольников предложил своему телевизионному наставнику Эдуарду Сагалаеву создать аналогичный проект. За основу российского проекта взяли принципы американских передач. Правда, сделано это было с большой поправкой на отечественную аудиторию, отмечал Угольников.

"В отличие от американского, наш зритель нуждается в гораздо большей теплоте по отношению к себе. Американец ведь живет спокойной жизнью, он полностью лишен каждодневного стресса. У него, как это было принято раньше говорить, абсолютная уверенность в завтрашнем дне. У нас же ее нет. Потому нам так необходимы большая теплота, улыбка, доброта, чтобы помочь людям обрести покой", - Игорь Угольнико.

Но канва российского шоу все-таки не сильно отличалась от американской. Угольников, как и Леттерман, приветствовал зрителей в студии под живую музыку (в отечественной версии ее исполнял оркестр Левона Оганезова), затем в легком юмористическом тоне общался с ними на разные темы.А гвоздем программы в обоих проектах можно считать интервью с известными гостями. В обоих шоу непременно исполнялись музыкальные номера.

Налицо и внешние сходства: как Леттерман и другие американские телеведущие, Угольников сидел за столом, а за спиной у него была панорама с ночным городом. Его гость обычно занимал кресло слева от стола (с перспективы зрителя), а еще левее располагался оркестр. Музыканты при этом не выступали в роли немых исполнителей: и Угольников, и Леттерман перекидывались с ними дружескими репликами, иногда просили что-нибудь исполнить.

На фоне своего непринужденного и ироничного американского коллеги Угольников зачастую выглядел чуть более сдержанным и интеллигентным. Да и в целом дух российского вечернего шоу кажется не таким шутливым, как у программы Леттермана. Об этом отличии говорил и сам Угольников — как ему казалось, создатели американских вечерних программ ставили целью «просто откровенно поржать, подурачиться».

«Когда к моему тамошнему коллеге приходит гость, то ведущего мало интересует его личность. Для шоумена гость — лишь повод рассмешить зрителя», — рассуждал телеведущий.

Для 34-летнего Угольникова «Добрый вечер» был далеко не дебютом на телевидении: ранее он уже прославился как автор и ведущий популярного юмористического шоу «Оба-на!», выходившего с 1990 по 1995 год. Впоследствии шоумен запустил комедийный проект «Доктор Угол»

«Добрый вечер» выходил ежедневно с понедельника по пятницу, выпуски длились около 50 минут. Угольников рассказывал, что работа над каждым эпизодом начиналась вечером предыдущего дня. После эфира он допоздна обсуждал с авторской бригадой начинку нового выпуска, а на следующий день приезжал в 12 часов дня и начинал репетировать с оркестром. «После этого репетиция с артистами — песня или танец, несколько прогонов всей передачи, грим, повторение текста монолога и, наконец, эфир», — делился он. За кадром «Доброго вечера» тогда трудилась будущая звезда российского ТВ: Гарик Мартиросян работал в шоу сценаристом.

Угольников поначалу считал, что не сможет даже физически ежедневно работать над проектом, однако журналист и первый генеральный директор ОРТ Владислав Листьев уверял его в обратном. Так и вышло: телеведущий справился с задачей, а спустя время неоднократно называл 97-й год и время работы над «Добрым вечером» самым счастливым периодом своей жизни. «Это было счастье: каждый вечер выходить в эфир», — вспоминал он.

Песни, пляски и Ельцин

К Угольникову приходили главные звезды российского шоу-бизнеса. Это сейчас Филипп Киркоров кажется молодежи чем-то вроде покрытого пылью живого артефакта ушедшей эпохи, а в 90-е им заслушивались все. О популярности Киркорова в то время красноречиво свидетельствует и то, как его объявил Угольников: он назвал гостя «певцом номер один» в стране.

Король отечественной поп-сцены исполнил в студии свой хит «Улетай, туча» и рассказал о противостоянии недобросовестным журналистам. «Для меня с журналистами интервью — это игра. (...) Я с ними себя веду так, что они в середине интервью начинают сами заводиться», — заявил 30-летний певец, как будто предрекая будущие скандалы, которые возникали из-за его грубого обращения с представителями прессы

Инцидент с «розовой кофточкой», который вызовет всеобщее порицание поп-исполнителя, произойдет только через семь лет, и пока Киркоров наслаждается статусом всенародного любимца и браком с Аллой Пугачевой, которую не забывает упомянуть в «Добром вечере», ласково называя Аллочкой Борисовной.

Валерий Леонтьев в «Добром вечере» Людмила Гурченко вспомнила курьезный случай на съемках, когда некий мужчина не признал в ней знаменитую актрису и принял за официантку. А молодой, с непривычной золотистой шевелюрой Сергей Безруков (до выхода «Бригады», которая превратит его популярность в бешеную, оставалось пять лет) в «Добром вечере» рассказал о работе в сатирической передаче «Куклы» и спародировал Ельцина.

Кстати, шутили над действующим президентом страны в передаче нередко, но не забыли и о его советском предшественнике.

"После шумного актерского дебюта Михаила Сергеевича Горбачева в рекламном ролике Pizza Hut на него свалился буквально шквал предложений главной роли от самых крутых режиссеров. (...) Михаил Сергеевич будет играть в картинах «Особенности национальной перестройки», «Конан-разрушитель Берлинской стены», а также «О бывшем президенте замолвите слово»", - Игорь Угольников, телеведущий.

Угольников в передаче также показывал скетчи, перевоплощаясь в свое прежнее амплуа актера-комика. Нередким элементом программы был юмор на социальные темы — особенно шутки о финансовых трудностях в неспокойной России тех времен. Например, говоря о нашествии иноязычных слов в русский язык, ведущий советовал зрителям не переживать, ведь «большинство этих слов из той сферы, с которой многие из нас соприкасаются все меньше и меньше, — из сферы денег». Угольников также призывал прекратить критику чиновников, ведь они, по его словам, как и простые россияне, весь год не получали свои зарплаты и довольствовались зарплатами учителей, шахтеров и врачей.

При этом политики и чиновники в студии тоже бывали — как теле- и радиоведущие, спортсмены и представители других сфер. Например, Владимир Турчинский в «Добром вечере» не только Михаил Задорнов, встав на четвереньки, изобразил гиббона. «Вы хотите, чтобы я просто окончательным идиотом был?» — шутливо возмутился он в ответ на просьбу Угольникова показать животных.

"Побольше мучного, поменьше движения. Вот такая диета!", - Владимир Турчинский, спортсмен.

Особой изюминкой программы выступали зарубежные гости. Главного мага тех времен Дэвида Копперфильда Угольников спросил, не стыдно ли ему обманывать людей (иллюзионист с улыбкой попросил прощения и ответил, что это его работа). А вот с визитом на передачу культовой певицы Лайзы Миннелли возник казус: в последний момент стало известно, что артистка заболела и не придет на шоу. Программа тогда выходила в прямом эфире.

«Начался отсчет: минута, 30 секунд — ее нет. И мы с Левоном [Оганезовым] вдвоем вышли в прямой эфир. Чего только ни делали — и пели за Лайзу Миннелли (специально учили песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк»), и плясали… В общем, как-то выкрутились», — вспоминал ведущий.

«Для меня это был удар»

Американские вечерние шоу — обычно долгожители эфира. Та самая передача Дэвида Леттермана просуществовала на канале NBC 11 лет. На CBS Леттерман вел ее 22 года. А до этого американцы 30 лет смотрели «Сегодня вечером с Джонни Карсоном».

«Добрый вечер» должен был повторить судьбу заграничных прототипов. «Когда наш проект только начинался, Эдуард Сагалаев, мой учитель и руководитель ВГТРК, сказал, что этот "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" будет длиною в четверть века», — рассказывал Угольников. По его словам, Сагалаев даже интересовался, осознает ли ведущий, что ему придется работать над «Добрым вечером» ежедневно последующие 20-25 лет

И поначалу успех отечественного проекта обнадеживал: как Федор Раззаков в книге «Гибель советского ТВ», программа с первых выпусков привлекла внимание и какое-то время могла похвастать неплохим рейтингом. Угольников, в свою очередь, неоднократно вспоминал показательный случай: спустя несколько месяцев после премьеры ведущий встретил пожилого мужчину, который поблагодарил его за программу, подчеркнув, что стал лучше засыпать.

Однако со временем новизна впечатлений от шоу стихла, а в прессе стали все чаще появляться критические отзывы, утверждает Раззаков. Угольникова обвиняли в неумении импровизировать, вести интересный диалог и в беседе с гостями умело выходить из неловкого положения.

"Угольников катастрофически не справляется с ролью ведущего найт-шоу, ибо такая работа предполагает прежде всего импровизацию. А этого Угольников не умеет совершенно, в чем и признавался неоднократно. (...) От ведущего найт-шоу требуется разговор, живое общение, нерв непосредственного контакта с аудиторией. Этого-то и не умеет Угольников, прирожденный актер, а не мастер диалога", - из критической статьи.

Кто-то из критиков полагал, что Угольникову как ведущему вечернего шоу не хватало конкретного продуманного образа, из-за чего шоумен «то вдруг вспомнит старые ужимки, то пытается подражать политкорректным западным комментаторам, то ошеломит манерами развязного болтуна». А звучавшие в программе шутки казались им недостаточно остроумными. Кроме того, проект пытались упрекнуть в том, что его создатели имели и политические цели — некоторые считали, что ведущий своими репризами старался погасить возможную серьезную критику власти.

Как бы то ни было, уже через год «Добрый вечер» прекратил существование. «Конечно, для меня это был удар. Как это? Целый год работали… Меня сначала обманули же, сказали, что месяц-два, пока мы тут отрулим — и все будет в порядке. Вернулся к развалинам», — признавался спустя многие годы ведущий. По словам Угольникова, причины закрытия «Доброго вечера» были финансовыми и политическими. Производство одной передачи было достаточно затратным: Раззаков приводит цифру в 25-30 тысяч долларов, автор одной из критических статей — около 20 тысяч долларов.

Но наиболее часто ведущий называл одним из поводов закрытия проекта тот факт, что у передачи попросту закончились гости, а постоянно смотреть на одних и тех же звезд аудитории надоедало. Он также уверял, что в этом и состоит разница между российским и американским зрителем: если последний ценит стабильность и готов годами смотреть привычные проекты, то отечественная аудитория постоянно требует чего-то нового. Впрочем, спустя годы Угольников признал, что это мнение могло быть ошибочным.

В 2001 году «Добрый вечер» возродили на СТС, но и там передача просуществовала около года. Угольников затем, по большому счету, отошел от амплуа телеведущего (хотя какой-то период вел общественно-политическое ток-шоу «Время Союза» на российско-белорусском канале ТРО, где также был гендиректором). Он продолжал актерскую карьеру в кино и театре, работал сценаристом, режиссером и продюсером, преимущественно военных фильмов и сериалов. Одна из самых знаковых его работ — картина 2010 года «Брестская крепость». Кроме того, в обширном послужном списке Угольникова — работа председателем Телерадиовещательной организации (ТРО) Союзного государства и основание киностудии «Военфильм».

***В комментариях к выпускам «Доброго вечера» на YouTube зрители иногда удивляются сходству программы с «Вечерним Ургантом» и порой даже обвиняют Ивана Урганта в плагиате. «Получается, команда "Вечернего Урганта" многое слизала из шоу Угольникова», «Вот откуда взял Ургант идею», — пишут они.

Однако Угольников о проекте на Первом канале отзывался положительно, считая «Вечернего Урганта» продолжением традиции «Доброго вечера», а Ивана Урганта — лучшим ведущим для такой программы. Он также рассказывал, что Ургант спрашивал у него совета, как лучше выстроить работу над передачей

Кроме того, Угольников как минимум трижды был в гостях на шоу Урганта. В одном из таких выпусков они поменялись местами гостя и шоумена, изобразив выпуск «Доброго вечера». Ургант при этом назвал Угольникова своим учителем.