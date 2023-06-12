"Плохо скрывает отсутствие интереса": Ханга о работе Борисова

Телеведущий Дмитрий Борисов, который ведет программу "Пусть говорят", профессионален, но не так вовлечен в происходящее, как его коллега Андрей Малахов, работавший в шоу больше 20 лет. Такое мнение высказала телеведущая Елена Ханга в интервью Лауре Джугелия.

Ханга, как и многие ее коллеги, считает, что Дмитрию Борисову больше подходят информационные программы, чем ток-шоу наподобие "Пусть говорят". Ведущий говорит грамотно и профессионал своего дела, но ему не хватает темперамента как у Малахова, говорит Ханга:

"Он как-то плохо скрывает отсутствие особого интереса, но профессионально исполняет свою роль".

Сам Андрей Малахов отмечает, что Борисов стал органичнее смотреться в шоу, раскрепостился. Тем не менее первый ведущий "Пусть говорят" тоже полагает, что Дмитрию чужды темы программ, поскольку он сильный журналист-информационщик.