$82.64+0.5589.01+0.97

"Плохо скрывает отсутствие интереса": телеведущая Елена Ханга сравнила коллег Дмитрия Борисова и Андрея Малахова

Телеведущий Дмитрий Борисов, который ведет программу "Пусть говорят", профессионален, но не так вовлечен в происходящее, как его коллега Андрей Малахов, работавший в шоу больше 20 лет. Такое мнение высказала телеведущая Елена Ханга в интервью Лауре Джугелия.

"Плохо скрывает отсутствие интереса": Ханга о работе Борисова
© РИА Новости

Ханга, как и многие ее коллеги, считает, что Дмитрию Борисову больше подходят информационные программы, чем ток-шоу наподобие "Пусть говорят". Ведущий говорит грамотно и профессионал своего дела, но ему не хватает темперамента как у Малахова, говорит Ханга:

"Он как-то плохо скрывает отсутствие особого интереса, но профессионально исполняет свою роль".

Сам Андрей Малахов отмечает, что Борисов стал органичнее смотреться в шоу, раскрепостился. Тем не менее первый ведущий "Пусть говорят" тоже полагает, что Дмитрию чужды темы программ, поскольку он сильный журналист-информационщик.

Телеведущий Андрей Малахов вспомнил отца и расчувствовался в эфире

Дмитрий Борисов с 16 лет работал на радио, а с 2006 года вел новости и аналитическую программу "Время" на Первом канале. В 2015 году он стал генеральным продюсером канала, но продолжает работать в кадре. Получил премию "ТЭФИ" в номинации "Ведущий информационной программы".

Ранее телеведущий Ренат Агазмов рассказал, как плачут участники его шоу.

2
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители