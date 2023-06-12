Комик Сатир рассказал о своих любимчиках для пародий
Комик и актер Сатир рассказал в интервью с «Газетой.Ru», кого он любит пародировать.
Сатир признался, что ему нравится делать пародии на рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом), журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), блогера Эльдара Джарахова, бизнесмена Олега Тинькова и телеведущую Ксению Собчак.
«Это люди, которых я люблю пародировать, потому что они очень яркие. У них есть, за что зацепиться, их очень легко пародировать благодаря их ярким подробным образам, характерности и большому бэкграунду в карьерах. Это позволяет пошутить и по-новому показать зрителю то, что до этого ему было неочевидно», — объяснил пародист.
Сатир отметил, что его пародии очень сильно изменились за шесть лет, как он этим занимается. К примеру, заметно улучшилось техническое качество его роликов.
«Если в 2017 году мы начинали с одним оператором, простой камерой, без специального света и звука, то к сегодняшнему дню мы имеем большой продакшн со съемочной группой, профессиональным светом, звуком, костюмерами, гримерами. Что уж говорить: в первом ролике про Дудя я гримировал себя сам. Это была просто прическа и криво нарисованная татуировка на руке», — рассказал артист.