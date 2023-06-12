Комик Сатир рассказал о своих любимчиках для пародий

«Это люди, которых я люблю пародировать, потому что они очень яркие. У них есть, за что зацепиться, их очень легко пародировать благодаря их ярким подробным образам, характерности и большому бэкграунду в карьерах. Это позволяет пошутить и по-новому показать зрителю то, что до этого ему было неочевидно», — объяснил пародист.