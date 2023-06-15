Съемки «Давай поженимся!» могут возобновить в ближайшее время
«Продюсер от бг»: съемки шоу «Давай поженимся!» возобновятся в ближайшее время.
"По нашей информации, в скором времени должны объявить кастинг и возобновить съемки программы "Давай поженимся!". Если наши источники не врут, ликуйте, фанаты Ларисы Гузеевой", - говорится в сообщении.
В марте сотрудник Первого канала заявил, что съемки новых выпусков программы "Давай поженимся!" на Первом канале в ближайшее время не планируются.
"Никаких съемок "женилок" не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет", — уточнил собеседник.
Вернется ли программа в эфир в долгосрочной перспективе, сказал он, неизвестно.
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