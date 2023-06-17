Харламов отреагировал на возвращение в эфир «Давай поженимся»

Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу «Давай поженимся»
Юморист Гарик Харламов выразил свою радость по поводу возвращения передачи «Давай поженимся» в эфир на своей странице в соцсети. Шоумен опубликовал видео с кадром из фильма «Свадьба в Малиновке» и подписал его теплыми словами.
— Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура! — написал артист.
Поклонники Харламова оценили его пост и оставили в комментариях шутки о том, что он сам может поучаствовать в программе.
Передача вернется на экраны Первого канала в конце июня после года простоя. Ведущие программы Роза Сябитова и Лариса Гузеева ушли в другие проекты после того, как съемки передачи были приостановлены в феврале 2022 года.
Проект перестал выходить на экраны после начала спецоперации. Слухи о возобновлении съемок передачи появлялись неоднократно, и столько же раз Гузеева комментировала эту информацию. Однако сейчас она и другие ее коллеги по программе предпочитают не высказываться.