$83.65-0.3191.63+0.67

Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу «Давай поженимся»

Юморист Гарик Харламов выразил свою радость по поводу возвращения передачи «Давай поженимся» в эфир на своей странице в соцсети. Шоумен опубликовал видео с кадром из фильма «Свадьба в Малиновке» и подписал его теплыми словами.

Харламов отреагировал на возвращение в эфир «Давай поженимся»
© Вечерняя Москва

— Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура! — написал артист.

Поклонники Харламова оценили его пост и оставили в комментариях шутки о том, что он сам может поучаствовать в программе.

Передача вернется на экраны Первого канала в конце июня после года простоя. Ведущие программы Роза Сябитова и Лариса Гузеева ушли в другие проекты после того, как съемки передачи были приостановлены в феврале 2022 года.

Проект перестал выходить на экраны после начала спецоперации. Слухи о возобновлении съемок передачи появлялись неоднократно, и столько же раз Гузеева комментировала эту информацию. Однако сейчас она и другие ее коллеги по программе предпочитают не высказываться.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители