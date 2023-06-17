Харламов отреагировал на возвращение в эфир «Давай поженимся»

Юморист Гарик Харламов выразил свою радость по поводу возвращения передачи «Давай поженимся» в эфир на своей странице в соцсети. Шоумен опубликовал видео с кадром из фильма «Свадьба в Малиновке» и подписал его теплыми словами.

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— Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура! — написал артист.

Поклонники Харламова оценили его пост и оставили в комментариях шутки о том, что он сам может поучаствовать в программе.

Передача вернется на экраны Первого канала в конце июня после года простоя. Ведущие программы Роза Сябитова и Лариса Гузеева ушли в другие проекты после того, как съемки передачи были приостановлены в феврале 2022 года.