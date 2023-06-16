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Стендапер Чебатков пожаловался, что массовка "Однажды в России" смеялась как Джокер

Стендап-комик Евгений Чебатков на YouTube-канале AITPA вспомнил, как Азамат Мусагалиев пригласил его сняться в скетче для шоу "Однажды в России".

Стендапер пожаловался на массовку "Однажды в России"
© Газета.Ru

"Я приехал, и у них зрители ненастоящие сидят — нанятая массовка, которая весь день там находится. И это страшно, они там все в черном сидят", - рассказал Чебатков.

Юморист подчеркнул, что зрителей в зале специально просят реагировать на обозначенные реплики. По словам Чебаткова, эти люди искусственно изображают смех, делая это достаточно пугающе и неестественно. Юморист сравнил такой смех со смехом Хоакина Феникса в роли Джокера.

"В фильме Джокер едет в автобусе и смеется - вот так же. Они делают дубли, и на тех же местах, на той же громкости [смеются]", - посетовал Чебатков.

В мае стендап-комик Зоя Яровицына призналась, что пишет шутки вместе с авторами. По словам юмористки, такие авторы помогают писать шутки всем участницам шоу "Женский Stand-Up". Яровицына призналась, что запоминает автора шутки только в том случае, если она вызвала широкий отклик у аудитории.

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