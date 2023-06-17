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Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ

Наталья Еприкян, автор выступлений в шоу Comedy Woman, а также ее коллега по проекту Полина Сибагатуллина выступят в эфире шоу «Концерты» на канале ТНТ 18 июня. Актрисы выступят в команде «Седая волна» с спектаклем по мотивам чеховских «Трех сестер», в котором героинь будут свататься на руки и сердца ухажеров.

Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ
© Вечерняя Москва

Кроме того, на сцене шоу выступит команда «Однажды в России» с участием Ольги Картунковой, Екатерины Моргуновой, Заура Байцаева и Максима Киселева. Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий также примет участие в нескольких скетчах, пишет РИА Новости.

Шоу «Концерты» было запущено в 2022 году, заменив проект «Игра». В обновленной версии передачи две профессиональные команды юмористов выступают с оригинальными часовыми перформансами.

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