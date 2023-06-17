Объявлено о запуске 10-го сезона телешоу "Последний герой"

"Последний герой" - любимый проект не только зрителей ТВ-3, но и всей команды канала, и для нас старт съемок сезона - это всегда особенное событие, настоящий праздник. А в этом году на нас лежит еще и дополнительная ответственность, так как новый сезон станет юбилейным. Мы рады, что с нами в одной лодке в этот раз окажутся профессионалы из "Вайт Медиа". За долгие годы своей успешной работы на рынке они доказали, что им под силу самые сложные задачи и что нас всех ждет действительно захватывающее и качественно сделанное шоу", - уверен Константин Обухов.



"Последний герой" не просто реалити-шоу, это легенда. Возвращения шоу ждут миллионы поклонников в России. Мы рады начать работу над юбилейным сезоном по-настоящему культового проекта вместе с телеканалом ТВ-3. Зрителей и участников ждут новые неожиданные испытания, неподдельные эмоции и, конечно, невероятные по красоте пейзажи", - рассказала Юлия Сумачева.