Объявлено о запуске 10-го сезона телешоу "Последний герой"
Телеканал ТВ-3 приступает к работе над новым, юбилейным десятым сезоном легендарного реалити-шоу на выживание "Последний герой".
Об этом было публично объявлено 17 июня в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме генеральным продюсером ТВ-3 Константином Обуховым и генеральным продюсером и управляющим партнером компании "Вайт Медиа" Юлией Сумачевой.
Именно "Вайт медиа" будет производить шоу. Место проведения нового "Последнего героя", также как и имена ведущего и участников будут объявлены позднее.
В новом "Последнем герое" две команды по восемь человек в каждой должны будут провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом - и со своим "внутренним дикарем".
В начале двухтысячных "Последний герой" собирал у экранов всю страну. В марте 2019 года ТВ-3 перезапустил популярный формат и установил с ним новые рекорды популярности. Шоу "Последний герой" было удостоено премии ТЭФИ в номинации "Реалити-шоу" и стало самым успешным в истории ТВ-3.
"Последний герой" - любимый проект не только зрителей ТВ-3, но и всей команды канала, и для нас старт съемок сезона - это всегда особенное событие, настоящий праздник. А в этом году на нас лежит еще и дополнительная ответственность, так как новый сезон станет юбилейным. Мы рады, что с нами в одной лодке в этот раз окажутся профессионалы из "Вайт Медиа". За долгие годы своей успешной работы на рынке они доказали, что им под силу самые сложные задачи и что нас всех ждет действительно захватывающее и качественно сделанное шоу", - уверен Константин Обухов.
"Последний герой" не просто реалити-шоу, это легенда. Возвращения шоу ждут миллионы поклонников в России. Мы рады начать работу над юбилейным сезоном по-настоящему культового проекта вместе с телеканалом ТВ-3. Зрителей и участников ждут новые неожиданные испытания, неподдельные эмоции и, конечно, невероятные по красоте пейзажи", - рассказала Юлия Сумачева.