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Почему Якубович никогда не смотрел "Поле чудес"

Ведущий телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел готовые выпуски. Более того, он запрещает включать их своим детям, если сам находится в помещении. "Рамблер" выяснил, в чем причина такой категоричности.

Почему Якубович никогда не смотрел "Поле чудес"
© кадр из передачи

В одном из своих интервью Якубович заявил, программа "Поле чудес" для него – это концерт, который он ведет, а не бесконечный сериал. Такой подход помогает ему каждый раз вести программу так, как будто до этого не существовало других.

Якубович высказал свое отношение к эмиграции

Если бы он смотрел передачи и анализировал бы свое поведение, то в какой-то момент отточил бы навыки ведения до автоматизма, а так остается некая живость.

"Я дал себе слово, что никогда не посмотрю, что получается. Я понятия не имею, что в кадре происходит. Это для того, чтобы не повторяться", – заявил Якубович.

По его словам, человек так устроен, что если увидит какое-нибудь действие или шутку, которые вызвали восторг у зрителей, то начнет это применять каждую передачу и эффекта новизны и живого общения уже не будет.

Да и руководство Первого канала ни разу не делали замечаний ведущему по поводу его работы. Кстати, Якубович был приглашен на должность ведущего в 1991 году и с тех пор ни разу не менял своей должности.

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