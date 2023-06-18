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Юрий Стоянов высказался о популярности «Городка» в TikTok

Пользователи видеосервиса TikTok продолжают публиковать нарезки из телепередачи «Городок», выходившей на экраны с 1993 по 2012 год. На новый виток ее популярности в социальных сетях отреагировал актер театра и кино Юрий Стоянов.

Стоянов высказался о популярности «Городка» в TikTok
© Слово и Дело

Как отметил 65-летний народный артист России, «Городок» действительно «по-новому ожил» в TikTok и других социальных сетях. Сам Стоянов объяснил это особым форматом «Городка».

«Потому что, оказывается, он был снят так, что очень легко форматируется в минутный хронометраж. И на любое событие в нем можно найти комментарий, на любой вопрос — найти ответ», — цитирует артиста Teleprogramma.pro.

Главные роли в «Городке» исполняли Стоянов и народный артист России Илья Олейников. Всего было отснято 284 эпизода, которые были посвящены самым разным темам.

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