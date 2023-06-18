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Шоумен Павел Воля вспомнил шутку над модельером Валентином Юдашкиным и ссору с шоуменом Романом Трахтенбергом

Комик Павел Воля, стоявший у истоков Comedy Club, вспомнил первые выпуски шоу. В интервью Надежде Стрелец он рассказал о шутке в адрес модельера Валентина Юдашкина и о конфликте с шоуменом Романом Трахтенбергом.

Воля вспомнил шутку над Юдашкиным и ссору с Трахтенбергом
© Кадр из шоу Comedy Club

По словам Воли, изначально Comedy Club был закрытым клубом. Однажды он смог пригласить туда группу "Отпетые мошенники" и Филиппа Киркорова. Последний пришел вместе с Валентином Юдашкиным.

Воля вышел на сцену и пошутил над известными гостями:

"С нами знаменитый модельер, как всегда в черненьком". Все посмеялись над этим. Сказал: "С нами "Отпетые мошенники". Что вы приперлись в выходной к нам? Видимо, нет корпоративов".

После двух-трех выступлений в Comedy Club стали активно приходить звезды — перед тем как поехать в клуб. В одном из выпусков появился шоумен Роман Трахтенберг, который резко отреагировал на шутки о том, что он использовал слишком много хны. Он ответил на колкость и создал конфликт, нерв в программе. Специально ли это было сделано или Трахтенберг на самом деле обиделся, Воля не знает.

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