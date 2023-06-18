Воля вспомнил шутку над Юдашкиным и ссору с Трахтенбергом

"С нами знаменитый модельер, как всегда в черненьком". Все посмеялись над этим. Сказал: "С нами "Отпетые мошенники". Что вы приперлись в выходной к нам? Видимо, нет корпоративов".

После двух-трех выступлений в Comedy Club стали активно приходить звезды — перед тем как поехать в клуб. В одном из выпусков появился шоумен Роман Трахтенберг, который резко отреагировал на шутки о том, что он использовал слишком много хны. Он ответил на колкость и создал конфликт, нерв в программе. Специально ли это было сделано или Трахтенберг на самом деле обиделся, Воля не знает.