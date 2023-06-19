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Победитель шоу "Новые звезды в Африке" Александр ST рассказал о своей мотивации

Рэпер Александр Степанов, известный как ST, стал победителем шоу "Новые звезды в Африке". В программе "Шоу Воли" артист рассказал, какая у него была мотивация, чтобы одержать победу в проекте и забрать выигрыш в размере пяти миллионов рублей.

Победитель "Новых звезд в Африке" рэпер ST рассказал о мотивации
© РИА Новости

По словам музыканта, когда он вместе с другими участниками ехал на очередное задание, то в его голове всегда звучал голос супруги Ассоль:

"Не привезешь деньги — убью!"

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Степанов также рассказал, что перед отъездом на проект обещал дочери Эстель привести жирафа:

"И, когда закончилось шоу, я сказал — ну вот если еще жирафа увижу. И вот вселенная на моей стороне — мы едем, а тут идет жираф".

Когда исполнитель выиграл, он прослезился и заявил, что посвящает победу своей семье:

"Я уверен, что благодаря их поддержке смог выиграть. Да я горжусь собой и вообще не стесняюсь этих слез, потому что эмоции выплескиваются".

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