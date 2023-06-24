Самые запомнившиеся скандалы на телевидении: от сока Жириновского до «Давай поженимся»

За долгие годы существования телевидения и выхода программ в прямой эфир накопилось множество скандальных историй, которые запомнились зрителям. «Рамблер» собрал самые яркие из них.

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Политические ток-шоу

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В скандальные ситуации попадали гости и ведущие как развлекательных программ, так и политических ток-шоу.

Пожалуй, одним из самых известных и запомнившихся зрителям стало противостояние Бориса Немцова, который на тот момент занимал пост губернатора Нижегородской области, и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Они схлестнулись в программе «Один на один», которая вышла в эфир 18 июня 1995 года.

Центральной темой выпуска была ситуация в Буденновске, где чеченские террористы напали на больницу и захватили в заложники более тысячи человек. Однако вскоре политики стали обсуждать и другие вопросы, в том числе и статистику венерических заболеваний в Нижегородской области. Отвечая Жириновскому, Немцов посоветовал депутату самому обратиться за лечением.

После чего глава ЛДПР взмахом руки выплеснул сок из стакана, попав прямо в лицо своему визави. Немцов ответил тем же, но промахнулся. Следом лидер ЛДПР швырнул в собеседника стакан, но, к счастью, тоже не смог попасть. Этот короткий эпизод стал вехой в российском телевидении, напоминает «Реальное время».

Вновь такая же ситуация и тоже с участием Владимира Жириновского повторилась в феврале 2018 года. Тогда политик поспорил с Ксенией Собчак в ходе дебатов во время предвыборной кампании на пост президента России.

И если 23 года назад Жириновский называл Немцова лишь подонком, то в адрес Собчак он использовал куда более яркие эпитеты, потребовав в итоге выгнать кандидата на пост главы государства из студии. Журналистка и телеведущая терпеть этого не стала и плеснула водой из стакана в лидера ЛДПР, пишет «Лайф».

Страсти кипели и во время одного из эфиров программы «Место встречи» в 2017 году. В студии гости обсуждали, как разные страны боролись с нацистами во времена Второй мировой войны.

В итоге слова польского журналиста Томаша Мацейчука спровоцировали драку, в которой приняли участие не только мужчины, но и женщина. В ходе прямого эфира он крикнул: «Ваши деды – красные фашисты». После чего главный редактор портала PolitRussia Руслан Осташко подошел к журналисту и ударил его в лицо. Ведущие и участники бросились ее разнимать. Однако в потасовку вмешалась украинская журналистка Елена Бойко.

В итоге ведущему Андрею Норкину удалось утихомирить гостей, отмечает «Комсомольская правда».

В драку с украинскими экспертами ввязывался и популярный ведущий политических программ Владимир Соловьев, сообщает «Лента.ру».

Потасовка между украинскими экспертами — Александром Семченко и Василем Вакаровым – произошла в 2019 году во время съемок программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Эксперты начали выяснять отношения при помощи грубой силы в перерыве, их разняли ведущий и охранники, находившиеся в студии.

Уже в эфире ведущий сообщил об инциденте зрителям. «У нас во время рекламной паузы случилось недопонимание. Приношу свои извинения обоим участникам. Если что-то происходит — это моя вина. Не уследил, не смог погасить эмоции», – заявил Соловьев.

Развлекательные программы

Страсти кипели не только во время эфиров политических программ, но и на съемочных площадках популярных развлекательных шоу.

Так, в феврале 2019 года в эфир вышел очередной выпуск программы «Поле чудес». Однако закончилась она не традиционной речью ведущего Леонида Якубовича, а маленькой вставкой с изображением того, что происходило в зале после съемок.

А там, находившихся в студии зрителей пустили к барабану, на котором, как обычно, осталось много еды. Началась настоящая давка: каждый старался схватить как можно больше булочек, пирожных и фруктов. Многие не постеснялись и стали запихивать еду в сумки, отмечает Fishki.net.

Огромным количеством скандалов отметилась и выходившая много лет в эфир программа «Дом-2». В ходе телестройки случались драки, бурные выяснения отношений и даже воровство. В частности, Рустама Солнцева заподозрили в том, что он воровал колбасу, одежду других участников и даже унес компьютер. При этом детектор лжи, на котором проверили участника программы, ничего не показал. Однако в разговоре с ведущей Рустам отметил, что «можно обмануть компьютер, и ему плевать, что о нем думают другие», напоминает Вслух.ру.

Кадр из Дом 2

Многочисленные скандалы сопровождали и выпуски популярной передачи «Давай поженимся». В частности, весьма неоднозначной получилась программа с участием фрик-блогеров Олега Монгола, Дикой Иришки и Безумного Паши, две части которой были опубликованы 30 и 31 мая 2019 года.