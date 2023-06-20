Первый канал анонсировал концерт «Фабрика Звезд. 20 лет спустя»
Первый канал покажет концерт «Фабрики Звезд. 20 лет спустя» 30 июня, об этом сообщает СМИ.
««Фабрика Звезд. 20 лет спустя» 30 июня в 21:45 на Первом канале», – говорится в сообщении.
Ведущей концерта станет Яна Чурикова, которая вела популярную передачу «Фабрика звезд» в 2000-х. В большом концерте примут участие победители и участники проекта разных сезонов.
Зрители увидят выступления Натальи Подольской, Доминика Джокера, Юлии Савичевой, Корнелии Манго, Стаса Пьехи, Никиты Малинина, Светланы Светиковой, Дмитрия Колдуна, МаркаТишмана, Михаила Гребенщикова, Ирины Дубцовой, Виктории Дайнеко, а также групп «Фабрика» и «Корни».