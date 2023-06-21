Утяшева рассказала о сложных съемках шоу «Выжить в Дубае»

«Я в прямом и переносном смыслах текла на работе. Рядом постоянно дежурила скорая помощь. А еще меня поймут девушки: обидно, когда накрасилась и вся такая красивая, а тут порывы ветра и текут слезы, тушь смазалась. И весь макияж нужно поправлять и снова переделывать», — цитирует МК слова спортсменки.