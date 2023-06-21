$84.23+0.2592.07+0.28

Утяшева рассказала о сложных съемках шоу «Выжить в Дубае»

37-летняя российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как проходили съемки нового шоу на телеканале ТНТ «Выжить в Дубае», которое она ведет вместе со своим мужем Павлом Волей.

Утяшева рассказала о сложных съемках шоу «Выжить в Дубае»
© runews24.ru

Теледива призналась, что моментами было очень сложно из-за жаркой и душной погоды.

«Я в прямом и переносном смыслах текла на работе. Рядом постоянно дежурила скорая помощь. А еще меня поймут девушки: обидно, когда накрасилась и вся такая красивая, а тут порывы ветра и текут слезы, тушь смазалась. И весь макияж нужно поправлять и снова переделывать», — цитирует МК слова спортсменки.

При этом она опровергла слухи о том, что ей тяжело работать со своим супругом Павлом Волей на одной съемочной площадке.

«Все пытаются нас рассорить. Ребята, угомонитесь, это невозможно», — уверенно заключила телезвезда.

Напомним, что первый выпуск реалити «Выжить в Дубае» покажут в эфире телеканала ТНТ 25 июня. Звезды шоу-бизнеса и обычные граждане России сразятся в разных командах за приз в 10 миллионов рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители