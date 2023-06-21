Утяшева рассказала о сложных съемках шоу «Выжить в Дубае»
37-летняя российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как проходили съемки нового шоу на телеканале ТНТ «Выжить в Дубае», которое она ведет вместе со своим мужем Павлом Волей.
Теледива призналась, что моментами было очень сложно из-за жаркой и душной погоды.
«Я в прямом и переносном смыслах текла на работе. Рядом постоянно дежурила скорая помощь. А еще меня поймут девушки: обидно, когда накрасилась и вся такая красивая, а тут порывы ветра и текут слезы, тушь смазалась. И весь макияж нужно поправлять и снова переделывать», — цитирует МК слова спортсменки.
При этом она опровергла слухи о том, что ей тяжело работать со своим супругом Павлом Волей на одной съемочной площадке.
«Все пытаются нас рассорить. Ребята, угомонитесь, это невозможно», — уверенно заключила телезвезда.
Напомним, что первый выпуск реалити «Выжить в Дубае» покажут в эфире телеканала ТНТ 25 июня. Звезды шоу-бизнеса и обычные граждане России сразятся в разных командах за приз в 10 миллионов рублей.