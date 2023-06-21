Лучшие российские ремейки популярных телешоу

Некоторые зарубежные шоу становятся настолько популярными в России, что получают собственные адаптации.

© Кадр из телепередачи «Вечерний Ургант»

«Рамблер» рассказывает, какие любимые ТВ-шоу российских зрителей на самом деле придумали за границей.

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«Галилео»

Кадр из телепередачи «Галилео»

Эта научно-популярная телепрограмма является адаптацией немецкой передачи Galileo. Интересно, что в оригинале снято целых 6 тысяч эпизодов, каждый из которых длится чуть больше часа. В российской версии выпусков не так много — около тысячи.

Российский «Галилео», как и немецкий оригинал, объяснял сложные вещи из мира науки в веселой и увлекательной форме. Программа давала ответы на самые разные вопросы. Например: «что будет, если разогреть яйцо в микроволновке?». Шоу завоевало любовь зрителей во многом благодаря харизматичному и остроумному ведущему Александру Пушному. В 2015 году передача закрылась.

«Вечерний Ургант»

Кадр из телепередачи «Вечерний Ургант»

«Вечерний Ургант» — адаптация популярного в Америке формата вечерних шоу. В них ведущие устраивают для зрителей небольшие стендапы и общаются с приглашенными гостями. «Вечерний Ургант» снят в лучших традициях шоу вроде «Джимми Киммел Live». А еще именно эта передача сделала популярным в России жанр вечернего ток-шоу. По аналогии с зарубежными аналогами программа названа в честь своего ведущего — Ивана Урганта.

Программу можно назвать достаточно оригинальной. Она не только копирует западный формат, но и радует зрителей уникальными специальными выпусками. «Голубой Ургант» стал пародией на знакомые всем новогодние передачи, а «Ciao, 2021» снята полностью на итальянском языке. «Вечерний Ургант» также выиграл 7 премий «ТЭФИ».

«Голос»

Одно из самых обсуждаемых на телевидении вокальных шоу. «Голос» — это аналог голландского проекта The Voice of Holland («Голос Голландии»), которое выпускается в Нидерландах с 2010 года. По задумке создателей шоу четыре популярных музыканта проводят «слепые» прослушивания, по итогам которых набирают в команду участников. В 2023 году стартовал уже 11 сезон российской версии. Однако ведущий в этом сезоне сменился. До этого программу вел шоумен и актер Дмитрий Нагиев.