"Адский треш": Андрей Рожков осудил коллег за мат

"Но это же просто адский треш какой-то, ребята. Меня прям до сих пор потряхивает немножко. Куда мы катимся, друзья мои? Мы же сами деградируем и детей своих приучаем к тому, чтобы они матерились по любому поводу" – пожаловался телеведущий.