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"Адский треш": звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков осудил коллег за мат

Российский актер и телеведущий Андрей Рожков, бывший капитан "Уральских пельменей", высказался в своих социальных сетях о "наболевшем".

"Адский треш": Андрей Рожков осудил коллег за мат
© РИА Новости

Юморист во время полета решил посмотреть выпуски "топовых" юмористических программ. Мужчину удивило количество мата, используемого его коллегами во время выступлений. Современные комики, по словам Рожкова, слишком часто прибегают к нецензурной лексике.

"Но это же просто адский треш какой-то, ребята. Меня прям до сих пор потряхивает немножко. Куда мы катимся, друзья мои? Мы же сами деградируем и детей своих приучаем к тому, чтобы они матерились по любому поводу" – пожаловался телеведущий.

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В заключение актер обратился к своей аудитории и призвал всех бороться за чистоту языка.

"Совершенно согласен!", "Поэтому ваше шоу больше нравится: и мата нет, и смешно", "Андрей, спасибо, что озвучили эту проблему! Так получается, что мы равняемся на вас, а молодежь на тех, кто ежесекундно употребляет мат" – поддержали в ответ телеведущего подписчики.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Андрей Рожков начал тур по колониям Свердловской области.

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